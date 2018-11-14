Олег Кононов отказался общаться с прессой после победы "Спартака-2"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов отказался давать комментарии журналистам после победного матча первого дивизиона "Спартака-2" с "Сибирью" (3:0), который он целиком смотрел с трибун.Покидая стадион, Кононов сказал, что общаться с прессой не намерен, ограничившись раздачей автографов и фотографиями с небольшой группой красно-белых. После игры Кононов отравился в раздевалку второй команды.