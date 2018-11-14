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Олег Кононов отказался общаться с прессой после победы "Спартака-2"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов отказался давать комментарии журналистам после победного матча первого дивизиона "Спартака-2" с "Сибирью" (3:0), который он целиком смотрел с трибун.

Покидая стадион, Кононов сказал, что общаться с прессой не намерен, ограничившись раздачей автографов и фотографиями с небольшой группой красно-белых. После игры Кононов отравился в раздевалку второй команды.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кононов Спартак
Сегодня, 17:45
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#2  пушкин  спб (Сегодня, 18:33)
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Болеет за:
«Зенит»
Отрабатывает инстинкт самосохранения.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
#1  kuzz  Москва (Сегодня, 18:02)
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  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Основной посыл уже был - с детства за Великий и Могучий!
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
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