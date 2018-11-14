Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Евгений Кафельников: с таким составом Кононов ничего не добьется

Бывший теннисист Евгений Кафельников - о перспективах главного тренера "Спартака" Олега Кононова.

– Что должен сделать Кононов, чтобы его полюбили болельщики? Только чемпионство?

– С таким материалом, что у него есть сегодня, ничего не добьется. Безусловно, нужно усиление. Ушел Промес, а он – больше, чем полкоманды. Кто может сейчас взять на себя все функции Промеса? Правильно – никто.

– Может быть, Ханни?

– Он не может столько бегать и отрабатывать не только в атаке, но и в обороне, как это делал Промес.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кафельников Кононов Спартак
Сегодня, 21:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
7
(2)
#7  Apant1   (Сегодня, 22:23)
  • 0
  •  (0)
online

Ну так нагрузка может быть перераспределена, да нет Промеса, но если ставить более командную игру, это отсутствие будет нивелировано
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#6  Valar   (Сегодня, 22:03)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
У Арсенала, который он тренировал в этом году, состав в разы слабее, а по набранным очкам практически паритет. Соответственно с текущим составом Спартака вполне в тройку попасть может. Тем более по силе игроков состав красно-белых только Зениту да Локомотиву уступает.


--------------------
I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
#5  oblom   (Сегодня, 21:54)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skald
У ЦСКА или Ростова лучше что ли составы?

А что они уже чемпионы?Еще неизвестно где они будут к концу чемпионата.
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
#4  Critique   (Сегодня, 21:35)
  • -2
  •  (4)
online

Лучше уже не будет. Федун удавится, а денег не даст

НСибирячок,
Сибирячок,
Привет, фискал!
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#3  yuri  спб (Сегодня, 21:32)
  • 0
  •  (2)
online

Трижды Евгений советского союза, братишка стада.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  Skald   (Сегодня, 21:26)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
У ЦСКА или Ростова лучше что ли составы?
Регистрация: 28.03.2017 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 21:20)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Женя, заткни фонтан.... диарейный.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.