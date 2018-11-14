Евгений Кафельников: с таким составом Кононов ничего не добьется

Бывший теннисист Евгений Кафельников - о перспективах главного тренера "Спартака" Олега Кононова.– С таким материалом, что у него есть сегодня, ничего не добьется. Безусловно, нужно усиление. Ушел Промес, а он – больше, чем полкоманды. Кто может сейчас взять на себя все функции Промеса? Правильно – никто.– Он не может столько бегать и отрабатывать не только в атаке, но и в обороне, как это делал Промес.