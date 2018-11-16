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Кевин Кураньи: Ари заслужил вызов в сборную России

Бывший форвард "Динамо" и сборной Германии Кевин Кураньи считает, что нападающий "Краснодара" Ари заслужил вызов в сборную России.

"Пока что поговорить с Черчесовым времени не было. Из игроков сборной общаюсь много с Ари, который получил впервые вызов в сборную. Это мой большой друг, я желаю ему удачи. Он не раз доказывал свой уровень, забивал много, и он заслуживает этого шанса в сборной России", - цитирует Кураньи "РИА Новости".
Теги: Кураньи Ари Черчесов Сборная России
Сегодня, 04:54
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