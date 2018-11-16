Новости партнеров

Виктор Понедельник: скоро уже в сборной придётся вводить лимит на легионеров

Чемпион Европы 1960 года в составе сборной СССР Виктор Понедельник поделился мнением о натурализации игроков в сборной России.

"Увлекаться натурализацией не стоит, это не наш путь. Тем более для чего тогда вводили лимит? Скоро уже не будем понимать, как отбиваться от тех, кто получил российские паспорта. У нас ведь есть молодёжная сборная. Там надо искать молодых, пробовать их, потихоньку подтягивать к сборной. Иначе скоро уже в сборной придётся вводить лимит на легионеров с российским паспортом", - заявил Понедельник.

Bobsoccer
Теги: Понедельник Сборная России
Сегодня, 11:16
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(0)
#3  Apant1   (Сегодня, 11:39)
  • 0
  •  (0)
online

Это абсолютно справедливое замечание. Лимит вводили под эгидой того, что мы настолько убогие, что не можем на равных конкурировать с иностранцами в футболе ( что меня возмущало с самого начала) Сегодняшнее положение дел доказало, что выставляя искусственные барьеры, мы сделали из своих игроков комнатные растения, выращенные в тепличных условиях, теперь они действительно не могут конкурировать на равных с иностранцами. Лимит разумеется надо убирать, он доказал свою никчёмность.
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#2  Skald   (Сегодня, 11:36)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
laughing
Регистрация: 28.03.2017 [жалоба]
#1  Roganov   (Сегодня, 11:35)
  • +2
  •  (2)
online

Вы уже довводили лимит в чемпионате, что в сборной играть некому. Вредители куевы. Отменить лимит к едрене фене, тогда паспортисты будут газон носом рыть, чтобы в состав попасть.
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.