Виктор Понедельник: скоро уже в сборной придётся вводить лимит на легионеров

Чемпион Европы 1960 года в составе сборной СССР Виктор Понедельник поделился мнением о натурализации игроков в сборной России."Увлекаться натурализацией не стоит, это не наш путь. Тем более для чего тогда вводили лимит? Скоро уже не будем понимать, как отбиваться от тех, кто получил российские паспорта. У нас ведь есть молодёжная сборная. Там надо искать молодых, пробовать их, потихоньку подтягивать к сборной. Иначе скоро уже в сборной придётся вводить лимит на легионеров с российским паспортом", - заявил Понедельник.