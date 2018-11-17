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Сергей Горлукович: приход Кононова спасет Глушакова

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович поделился мнением о будущем Дениса Глушакова.

"Денису не нужно никуда уходить. Для него приход нового тренера - это спасительный вариант. Это его палочка-выручалочка, шанс все вернуть. И, возможно, потом болельщики снова будут ему аплодировать. Все в руках и ногах Дениса. Повторю: главный критерий для тренера – то, что ты показываешь на поле", – сказал Горлукович.

"СЭ"
Теги: Спартак Горлукович Кононов Глушаков
Сегодня, 09:18
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#1  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 09:33)
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online
Болеет за:
«Ростов»
".......главный критерий для тренера – то, что ты показываешь на поле"

С этим у "старичков" Спартака как раз и проблемы.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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