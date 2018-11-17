Сергей Горлукович: приход Кононова спасет Глушакова

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович поделился мнением о будущем Дениса Глушакова."Денису не нужно никуда уходить. Для него приход нового тренера - это спасительный вариант. Это его палочка-выручалочка, шанс все вернуть. И, возможно, потом болельщики снова будут ему аплодировать. Все в руках и ногах Дениса. Повторю: главный критерий для тренера – то, что ты показываешь на поле", – сказал Горлукович.