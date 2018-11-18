Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:35
Германия и Турция вылетели, Голландия возродилась, Россия ничего не гарантировала. Расклады перед последним туром Лиги наций
Германия и Турция вылетели, Голландия возродилась, Россия ничего не гарантировала. Расклады перед последним туром Лиги наций
12:08
Агент: пока к Дриусси не обращались из сборной Италии, но Манчини всегда нравилась его игра (2)
Агент: пока к Дриусси не обращались из сборной Италии, но Манчини всегда нравилась его игра (2)
00:40
Португалия сыграла вничью с Италией (1)
Португалия сыграла вничью с Италией (1)
Вчера, 23:40
Артем Дзюба имеет шансы сыграть со Швецией (5)
Артем Дзюба имеет шансы сыграть со Швецией (5)
Вчера, 23:26
Одноклубник Неймара раскрыл правду о конфликте с бразильцем (2)
Одноклубник Неймара раскрыл правду о конфликте с бразильцем (2)
Вчера, 22:30
"Наполи" интересуется нападающим "ПСЖ" Эдинсоном Кавани (1)
"Наполи" интересуется нападающим "ПСЖ" Эдинсоном Кавани (1)
"Зенит" запустил международный образовательный проект
Сегодня на стадионе "Зенита" "Санкт-Петербург" прошел первый семинар профессионально-образовательного центра Zenit.Lab для представителей спортивной индустрии.
Первыми участниками уникального проекта стали представители "Зенита", "Шальке" и "Аустрии". В рамках экспертного семинара прошло обсуждение вопросов, касающихся стратегий выхода на новые футбольные рынки, и аспекты монетизации арены с помощью внематчевых общественно-культурных мероприятий.
Zenit.Lab – международный образовательный проект, созданный на базе "Зенита". В основу создания подобного центра в Петербурге лег опыт топ-клубов Европы.Целью данного проекта является организация всестороннего обучения игроков, тренеров и клубных менеджеров при участии международных экспертов спортивной индустрии.
На базе Zenit.Lab представители мировой спортивной индустрии смогут развить собственные навыки в сфере спортивного менеджмента и права, медицины и управления инфраструктурой, а также в маркетинге, спонсорстве и многом другом.
ФК "Зенит"
Первыми участниками уникального проекта стали представители "Зенита", "Шальке" и "Аустрии". В рамках экспертного семинара прошло обсуждение вопросов, касающихся стратегий выхода на новые футбольные рынки, и аспекты монетизации арены с помощью внематчевых общественно-культурных мероприятий.
Zenit.Lab – международный образовательный проект, созданный на базе "Зенита". В основу создания подобного центра в Петербурге лег опыт топ-клубов Европы.Целью данного проекта является организация всестороннего обучения игроков, тренеров и клубных менеджеров при участии международных экспертов спортивной индустрии.
На базе Zenit.Lab представители мировой спортивной индустрии смогут развить собственные навыки в сфере спортивного менеджмента и права, медицины и управления инфраструктурой, а также в маркетинге, спонсорстве и многом другом.
ФК "Зенит"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.