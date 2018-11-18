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Сергей Семак - о здоровье Дзюбы: хочется верить, что осложнений не будет

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после победы в товарищеском матче над "Шальке" (2:1) отметил, что полузащитник Клаудио Маркизио не играл из-за травмы.

– Почему не играл Маркизио? И как вы оцените игру Мусаева?

– По состоянию здоровья. К сожалению, он получил небольшое повреждение. Мусаева мы хотели посмотреть, потому что о нем хорошо отзывался тренерский штаб второй команды. Он смотрелся неплохо, но мы понимаем, что входить в игру всегда сложно.

– Чернов сказал, что готов провести ближайшие годы в "Зените". Собирается ли клуб продлевать с ним истекающий в декабре контракт?

– Когда контракт закончится, будет понимание. Если будет возможность взять более сильного футболиста на эту позицию, то возьмем. Если Женя будет не против подписать соглашение – будем разговаривать. Сейчас его эти мысли не отвлекают.

– Терентьев останется в команде после паузы на матчи сборных?

– Примем решение позже. Скорее всего, да.

Дзюба все-таки летит в Стокгольм. Нет ли опасений, что он сыграет недолеченным со Швецией? И общались ли вы с тренерским штабом сборной по поводу Артема?

– Этим занимается медицинский штаб. В последнее время он восстанавливался, и если он готов, то должен играть. Дзюба – игрок, который нужен сборной. Тем более что матч сейчас приобрел статус важного. Наше дело работать. Хочется верить, что осложнений не будет.

ФК "Зенит"
Теги: Семак Дзюба Зенит
Сегодня, 18:15
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