Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:35
Германия и Турция вылетели, Голландия возродилась, Россия ничего не гарантировала. Расклады перед последним туром Лиги наций
Германия и Турция вылетели, Голландия возродилась, Россия ничего не гарантировала. Расклады перед последним туром Лиги наций
12:08
Агент: пока к Дриусси не обращались из сборной Италии, но Манчини всегда нравилась его игра (2)
Агент: пока к Дриусси не обращались из сборной Италии, но Манчини всегда нравилась его игра (2)
Сергей Семак - о здоровье Дзюбы: хочется верить, что осложнений не будет
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после победы в товарищеском матче над "Шальке" (2:1) отметил, что полузащитник Клаудио Маркизио не играл из-за травмы.
– Почему не играл Маркизио? И как вы оцените игру Мусаева?
– По состоянию здоровья. К сожалению, он получил небольшое повреждение. Мусаева мы хотели посмотреть, потому что о нем хорошо отзывался тренерский штаб второй команды. Он смотрелся неплохо, но мы понимаем, что входить в игру всегда сложно.
– Чернов сказал, что готов провести ближайшие годы в "Зените". Собирается ли клуб продлевать с ним истекающий в декабре контракт?
– Когда контракт закончится, будет понимание. Если будет возможность взять более сильного футболиста на эту позицию, то возьмем. Если Женя будет не против подписать соглашение – будем разговаривать. Сейчас его эти мысли не отвлекают.
– Терентьев останется в команде после паузы на матчи сборных?
– Примем решение позже. Скорее всего, да.
– Дзюба все-таки летит в Стокгольм. Нет ли опасений, что он сыграет недолеченным со Швецией? И общались ли вы с тренерским штабом сборной по поводу Артема?
– Этим занимается медицинский штаб. В последнее время он восстанавливался, и если он готов, то должен играть. Дзюба – игрок, который нужен сборной. Тем более что матч сейчас приобрел статус важного. Наше дело работать. Хочется верить, что осложнений не будет.
ФК "Зенит"
– Почему не играл Маркизио? И как вы оцените игру Мусаева?
– По состоянию здоровья. К сожалению, он получил небольшое повреждение. Мусаева мы хотели посмотреть, потому что о нем хорошо отзывался тренерский штаб второй команды. Он смотрелся неплохо, но мы понимаем, что входить в игру всегда сложно.
– Чернов сказал, что готов провести ближайшие годы в "Зените". Собирается ли клуб продлевать с ним истекающий в декабре контракт?
– Когда контракт закончится, будет понимание. Если будет возможность взять более сильного футболиста на эту позицию, то возьмем. Если Женя будет не против подписать соглашение – будем разговаривать. Сейчас его эти мысли не отвлекают.
– Терентьев останется в команде после паузы на матчи сборных?
– Примем решение позже. Скорее всего, да.
– Дзюба все-таки летит в Стокгольм. Нет ли опасений, что он сыграет недолеченным со Швецией? И общались ли вы с тренерским штабом сборной по поводу Артема?
– Этим занимается медицинский штаб. В последнее время он восстанавливался, и если он готов, то должен играть. Дзюба – игрок, который нужен сборной. Тем более что матч сейчас приобрел статус важного. Наше дело работать. Хочется верить, что осложнений не будет.
ФК "Зенит"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.