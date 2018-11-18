Сергей Семак - о здоровье Дзюбы: хочется верить, что осложнений не будет

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после победы в товарищеском матче над "Шальке" (2:1) отметил, что полузащитник Клаудио Маркизио не играл из-за травмы.– По состоянию здоровья. К сожалению, он получил небольшое повреждение. Мусаева мы хотели посмотреть, потому что о нем хорошо отзывался тренерский штаб второй команды. Он смотрелся неплохо, но мы понимаем, что входить в игру всегда сложно.– Когда контракт закончится, будет понимание. Если будет возможность взять более сильного футболиста на эту позицию, то возьмем. Если Женя будет не против подписать соглашение – будем разговаривать. Сейчас его эти мысли не отвлекают.– Примем решение позже. Скорее всего, да.– Этим занимается медицинский штаб. В последнее время он восстанавливался, и если он готов, то должен играть. Дзюба – игрок, который нужен сборной. Тем более что матч сейчас приобрел статус важного. Наше дело работать. Хочется верить, что осложнений не будет.