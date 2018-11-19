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Артем Дзюба и Георгий Щенников прибыли в расположение сборной России

Нападающий Артем Дзюба и защитник Георгий Щенников прибыли в расположение сборной России.

Они будут вести подготовку к заключительному матчу сборной в групповом турнире Лиги наций против Швеции, который состоится 20-го октября.

Теги: Дзюба Щенников Сборная России
Сегодня, 00:26
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