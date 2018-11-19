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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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Вчера, 20:04
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Илья Жигулев восстановился от травмы
Илья Жигулев восстановился от травмы
Артем Дзюба и Георгий Щенников прибыли в расположение сборной России
Нападающий Артем Дзюба и защитник Георгий Щенников прибыли в расположение сборной России.
Они будут вести подготовку к заключительному матчу сборной в групповом турнире Лиги наций против Швеции, который состоится 20-го октября.
Они будут вести подготовку к заключительному матчу сборной в групповом турнире Лиги наций против Швеции, который состоится 20-го октября.
Дзюба и Щенников прибыли в расположение @TeamRussia— Сборная России (@TeamRussia) November 18, 2018
Совсем скоро - видеокомментарий ребят! pic.twitter.com/7kUfmYO55V
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