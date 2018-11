В семье Лоренсо Мельгарехо в ближайшее время ожидается пополнение

View this post on Instagram

Que bendici?n anunciarles que mi familia se agranda. Gracias Dios por este nuevo regalo; por qu? no hay nada mas lindo que tener hijos en la vida ?? @marijoestrellita ... Это большая божья благодать, за то что могу сообщить вам , что в моей семье будет пополнение. Спасибо тебе Бог за этот новый подарок, потому что нет ничего лучше в жизни чем дети ??