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В семье Лоренсо Мельгарехо в ближайшее время ожидается пополнение

Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо сообщил, что в его семье в ближайшее время ожидается пополнение.



Супруга футболиста - Мария Хосе Паредес, победительница конкурса "Мисс Парагвай-2010". В семье уже есть дочь Самия, которой два года.
Теги: Спартак Мельгарехо
Сегодня, 14:21
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#2  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 14:54)
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Болеет за:
«Спартак»
Здоровья и удачи семье.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 14:34)
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glavnoe chtobi bil v igre s krilyami!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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