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Артем Дзюба тренировался в общей группе перед матчем со шведами

Артем Дзюба принял участие в тренировке сборной России перед матчем со Швецией.

Нападающий "Зенита" работает в общей группе, наравне со всеми.

Напомним, что Дзюба пропустил товарищескую игру с Германией (0:3) из-за травмы коленного сустава и присоединился к команде в воскресенье.

Sport24
Теги: Дзюба Сборная России Сборная Швеции
Сегодня, 14:53
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#3  Makc33   (Сегодня, 15:50)
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Спаситель отечества !!!
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#2  Andlawyer  Москвы (Сегодня, 15:23)
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Болеет за:
«Спартак»
Если бы не победа шведов, в сборную он не поехал бы.
Регистрация: 4.10.2009 [жалоба]
#1  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 15:01)
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Болеет за:
«Спартак»
Буратиночка
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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