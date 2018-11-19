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Егор Сорокин: после гола "Спартаку" мне позвонил Дзюба

Защитник "Рубина" Егор Сорокин рассказал, как его приняли в сборной России.

"В команде очень позитивная атмосфера - никого не делят по клубам или возрастам. Нет одиночек, мы все вместе.

Отсутствие Дзюбы? Стало меньше шуток и подколов. Он постоянно смеется и шутит по самым разным поводам. Кстати Артем позвонил после матча со "Спартаком", поздравил с голом", - сказал Сорокин.

Sport24
Теги: Рубин Зенит Спартак Сорокин Дзюба
Сегодня, 15:09
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(4)
#2  Spartacus1971   (Сегодня, 15:50)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Какой же он гнилой,рад был что команде Спартак забили,это же не Федун,не Карпин,на которых ты можешь держать обиду,клуб который тебя воспитал.Не бывает бывших спартачей,так как они даже после смены команды или после завершения карьеры,все равно болеют и переживают за свой клуб,но игрочишка не такой,тьфу мразь.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#1  Andlawyer  Москвы (Сегодня, 15:25)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Чего еще от шлюхи ожидать.
Регистрация: 4.10.2009 [жалоба]
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