Егор Сорокин: после гола "Спартаку" мне позвонил Дзюба

Защитник "Рубина" Егор Сорокин рассказал, как его приняли в сборной России."В команде очень позитивная атмосфера - никого не делят по клубам или возрастам. Нет одиночек, мы все вместе.Отсутствие Дзюбы? Стало меньше шуток и подколов. Он постоянно смеется и шутит по самым разным поводам. Кстати Артем позвонил после матча со "Спартаком", поздравил с голом", - сказал Сорокин.