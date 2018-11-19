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Юрий Газинский: сборной России хватит ничьей в матче со Швецией, но хочется добиться победы

Полузащитник сборной России Юрий Газинский поделился ожиданиями от матча Лиги наций с командой Швеции.

"С Гранквистом мы сейчас не на связи. Обмолвились парой слов с Классоном, нюансы по поводу его игры подскажу ребятам. А так не хотелось бы кого-то выделять, готовимся ко всей команде.

Да, приятно играть на полном стадионе. Но будем играть при том количестве зрителей, которое есть. От нас это не зависит. Погода комфортная, футбольная. Все условия созданы.

С точки зрения таблицы ничьей хватит, но есть личные амбиции, поэтому хочется добиться победы", - цитирует Газинского Sport24.
Теги: Газинский Сборная Швеции Сборная России
Сегодня, 17:25
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#4  Сибирячок   (Сегодня, 17:51)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: Angelsh
Русские на ничью играть не умеют. Будут играть на ничью - обязательно продуют.

Где ты в сборной русских увидел?

Лунёв тоже негр бразильской национальности? Ладно, Зюба чуваш, немцы, бразилы, бульбаши, но Лунёв то кто?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  Aleksandr Aleksandr   (Сегодня, 17:43)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вот насмешил!Опять АВТОБУС?Где игра, орденоносец Космос?
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 17:37)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Angelsh
Русские на ничью играть не умеют. Будут играть на ничью - обязательно продуют.

Где ты в сборной русских увидел?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  Angelsh   (Сегодня, 17:35)
  • +1
  •  (3)

Русские на ничью играть не умеют. Будут играть на ничью - обязательно продуют.
Регистрация: 19.07.2016 [жалоба]
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