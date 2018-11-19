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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Илья Мартынов: сборная России превзошла Черногорию в морально-волевых качествах
Защитник юношеской сборной России U19 Илья Мартынов поделился впечатлениями от победы над командой Черногории (2:0) в матче квалификационного этапа чемпионата Европы.
"Эмоции сейчас очень хорошие. На этом этапе решили задачу, вышли в элитный раунд, одержав уверенную победу. Счёт в игре мог быть и крупнее, мы реализовали не все моменты. Однако сегодня было непросто, потому что это уже третий матч за семь дней, хотя соперник находился в таких же условиях. Было много борьбы, на первый план вышли морально-волевые качества, в чём мы превзошли сборную Черногории. Теперь будем ждать жеребьёвки, а потом нужно обязательно занимать первое место в своей группе, потому что только оно даёт право участия в финальной стадии", - цитирует Мартынова "Чемпионат.сом".
"Эмоции сейчас очень хорошие. На этом этапе решили задачу, вышли в элитный раунд, одержав уверенную победу. Счёт в игре мог быть и крупнее, мы реализовали не все моменты. Однако сегодня было непросто, потому что это уже третий матч за семь дней, хотя соперник находился в таких же условиях. Было много борьбы, на первый план вышли морально-волевые качества, в чём мы превзошли сборную Черногории. Теперь будем ждать жеребьёвки, а потом нужно обязательно занимать первое место в своей группе, потому что только оно даёт право участия в финальной стадии", - цитирует Мартынова "Чемпионат.сом".
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