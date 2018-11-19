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Агент: неправда, что я предложил Фернандеша "Галатасараю"

Паулу Барбоза, официальный представитель полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша, опроверг информацию о том, что провел переговоры с "Галатасараем".

Ранее издание Milliyet сообщило, что Барбоза предложил стамбульскому клубу Фернандеша.

"Неправда, что я предложил Фернандеша "Галатасараю", я не общался с его представителями", - цитирует Барбозу "Спорт-Экспресс".
Теги: Фернандеш Локомотив Галасатарай
Вчера, 23:57
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