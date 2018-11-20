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Валерий Непомнящий: Газинский из тех людей, для кого постоять за родину - святое дело

Известный тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о назначении капитаном сборной России Юрия Газинского.

"Как личность Газинский вызывает большую симпатию. Складывается впечатление, что он один из тех, для кого постоять за родину - святое дело.

В последнее время он очень сильно прибавил. Видимо, Черчесов видит в нём необходимые качества", - приводит слова Непомнящего RT.
Теги: Непомнящий Газинский Сборная России
Сегодня, 13:26
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