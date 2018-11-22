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Станислав Черчесов выразил соболезнования в связи со смертью Андиева

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил соболезнования в связи со смертью Сослана Андиева - двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе, который скончался в возрасте 66 лет.

"Глубоко скорблю по поводу кончины своего земляка и друга, первого в истории Осетии олимпийского чемпиона Сослана Андиева. Соболезнования родным и близким", - написал Черчесов.

Теги: Черчесов
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