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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Одна из крупнейших мировых авиакомпаний может стать спонсором "Анжи"
Глава "Анжи" Осман Кадиев рассказал о поисках спонсоров для махачкалинского клуба.
"Ходят какие-то слухи, что якобы у меня есть политические разногласия с главой республики. Так вот - у меня нет ни с кем разногласий. У меня могут быть чисто спортивные разногласия с кем-то. Но не политические, я не политик.
Emirates? Это очень серьезная мировая авиакомпания. Сейчас действительно идут переговоры. Не могу пока ничего конкретного сказать. Пока ведется деловая переписка", - заявил Кадиев.
Авиакомпания Emirates является одной из крупнейших в мире. Компания из ОАЭ спонсирует "Арсенал", "Реал" и "Милан".
"Ходят какие-то слухи, что якобы у меня есть политические разногласия с главой республики. Так вот - у меня нет ни с кем разногласий. У меня могут быть чисто спортивные разногласия с кем-то. Но не политические, я не политик.
Emirates? Это очень серьезная мировая авиакомпания. Сейчас действительно идут переговоры. Не могу пока ничего конкретного сказать. Пока ведется деловая переписка", - заявил Кадиев.
Авиакомпания Emirates является одной из крупнейших в мире. Компания из ОАЭ спонсирует "Арсенал", "Реал" и "Милан".
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