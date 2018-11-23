Одна из крупнейших мировых авиакомпаний может стать спонсором "Анжи"

Глава "Анжи" Осман Кадиев рассказал о поисках спонсоров для махачкалинского клуба."Ходят какие-то слухи, что якобы у меня есть политические разногласия с главой республики. Так вот - у меня нет ни с кем разногласий. У меня могут быть чисто спортивные разногласия с кем-то. Но не политические, я не политик.Emirates? Это очень серьезная мировая авиакомпания. Сейчас действительно идут переговоры. Не могу пока ничего конкретного сказать. Пока ведется деловая переписка", - заявил Кадиев.Авиакомпания Emirates является одной из крупнейших в мире. Компания из ОАЭ спонсирует "Арсенал", "Реал" и "Милан".