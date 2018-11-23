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Одна из крупнейших мировых авиакомпаний может стать спонсором "Анжи"

Глава "Анжи" Осман Кадиев рассказал о поисках спонсоров для махачкалинского клуба.

"Ходят какие-то слухи, что якобы у меня есть политические разногласия с главой республики. Так вот - у меня нет ни с кем разногласий. У меня могут быть чисто спортивные разногласия с кем-то. Но не политические, я не политик.

Emirates? Это очень серьезная мировая авиакомпания. Сейчас действительно идут переговоры. Не могу пока ничего конкретного сказать. Пока ведется деловая переписка", - заявил Кадиев.

Авиакомпания Emirates является одной из крупнейших в мире. Компания из ОАЭ спонсирует "Арсенал", "Реал" и "Милан".
Теги: Анжи Кадиев
Сегодня, 17:00
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5
(3)
#5  Босх  Россия (Сегодня, 17:37)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
болельщики анжи устроили драку в ростове на трибуне..
это неприемлемо!


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#4  MATPOCOB  Саратов (Сегодня, 17:21)
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Футболисты Анжи молодцы, даже в такой ситуации на поле бьются с полной самоотдачей, молодой вратарь хороший у них подрос. Жаль если команда развалится.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 17:20)
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если они возьмут Анжи на полное обеспечение, то пусть живут. Главное - ни копейки из бюджета.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Gor68  г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 17:13)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
"Арсенал", Реал", "Милан"... Анжи??? laughing
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#1  anonymous   (Сегодня, 17:12)
  • -1
  •  (5)

не смешите, если бы Победа, может быть ещё и поверил
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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