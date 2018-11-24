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Эльмир Набиуллин: мы разобрали игру "Ростова" и хорошо подготовились к матчу

Защитник "Зенита" Эльмир Набиуллин рассказал о подготовке команды к матчу против "Ростова".

"У нас было три дня выходных, потом провели хороший спарринг с "Шальке-04". Хорошая игра получилась. Немцы играют в схожей с "Ростовом" манере. Мы разобрали игру ближайшего соперника и полностью готовы к этому матчу", - цитирует игрока Пресс-служба "Зенита"
Теги: Зенит Ростов Набиуллин
Сегодня, 10:19
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