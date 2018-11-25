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Миха Мевля: хотим добиться победы над "Ростовом"

Защитник "Зенита" Миха Мевля поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Ростовом", за который он ранее выступал.

— Ждете ли вы реванша за поражение в Кубке?

— Конечно, это дополнительная мотивация для "Зенита". В то же время, та история уже в прошлом. И раз уж мы вылетели из Кубка, то должны сосредоточится на чемпионате. Тем более с "Ростовом" сейчас играем дома. Так что хотим добиться победы.

— Тем не менее у вас есть объяснение тому, что тогда, меньше месяца назад, произошло в Ростове-на-Дону, когда "Зенит" уступил (1:3)?

— Мы не очень хорошо играли в том матче, а в итоге вылетели из Кубка.

— Очередная встреча с вашим бывшим клубом — особенная или уже обычная?

— Да, я отыграл в "Ростове" один год, и там осталось много знакомых, но, сейчас хочется у него выиграть, потому что сейчас я — игрок "Зенита".

— В какой футбол играет "Ростов"?

— Это хорошо организованная команда. Играет компактно, очень агрессивно, ребята знают, что надо делать на поле. Да и результаты "Ростова" показывают, что он один из сюрпризов сезона.

"Матч ТВ"
Теги: Мевля Зенит Ростов
Сегодня, 14:48
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