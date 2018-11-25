Миха Мевля: хотим добиться победы над "Ростовом"

Защитник "Зенита" Миха Мевля поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Ростовом", за который он ранее выступал.— Конечно, это дополнительная мотивация для "Зенита". В то же время, та история уже в прошлом. И раз уж мы вылетели из Кубка, то должны сосредоточится на чемпионате. Тем более с "Ростовом" сейчас играем дома. Так что хотим добиться победы.— Мы не очень хорошо играли в том матче, а в итоге вылетели из Кубка.— Да, я отыграл в "Ростове" один год, и там осталось много знакомых, но, сейчас хочется у него выиграть, потому что сейчас я — игрок "Зенита".— Это хорошо организованная команда. Играет компактно, очень агрессивно, ребята знают, что надо делать на поле. Да и результаты "Ростова" показывают, что он один из сюрпризов сезона.