Сергей Семак: у Терентьева появился шанс в связи с травмой Смольникова

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что дал шанс защитнику Денису Терентьеву в матче 15-го тура РПЛ против "Ростова" (2:0) в связи с травмой Игоря Смольникова.– Не могу сказать, что не получается. На момент летних сборов у него была серьезная травма, он приступил к тренировкам уже после того, как мы оформили заявочный лист, и набирал форму в "Зените-2". В связи с травмой Смольникова у него сейчас появился шанс. Он хорошо сыграл с "Шальке".