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Сергей Семак: у Терентьева появился шанс в связи с травмой Смольникова

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что дал шанс защитнику Денису Терентьеву в матче 15-го тура РПЛ против "Ростова" (2:0) в связи с травмой Игоря Смольникова.

– Сегодня на поле вышел Терентьев, у которого был конфликт в "Зените-2". Какие у него перспективы? В первой команде у него пока не получается.

– Не могу сказать, что не получается. На момент летних сборов у него была серьезная травма, он приступил к тренировкам уже после того, как мы оформили заявочный лист, и набирал форму в "Зените-2". В связи с травмой Смольникова у него сейчас появился шанс. Он хорошо сыграл с "Шальке".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Семак Терентьев Смольников Зенит
Вчера, 23:39
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