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Никита Симонян: я поддержал кандидатуру Кононова на пост главного тренера "Спартака"

Первый вице-президент РФС и легенда "Спартака" Никита Симонян прокомментировал победу красно-белых в матче 15-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (3:1).

"Это дебют для тренера, поэтому когда команда одерживает победу, проигрывая 0:1, значит, уже есть волевой потенциал.

Человек только приступил к работе, и все впереди. У него принципы работы, как в "Краснодаре" — команда умеет контролировать и держать мяч, играть комбинационно, и вот такую игру он будет прививать "Спартаку". Мы только что переговорили об этом, я заходил в раздевалку и поздравил его. И вообще, я поддержал его кандидатуру.

Вернулся ли "Спартак"? Не будем обольщаться, впереди "Рапид" и еще много игр. У него еще будет время для подготовки к следующему сезону. К новому сезону будет определена трансферная политика, и он скажет, кто ему нужен. Пожелаем Олегу Георгиевичу удачи и поздравим с дебютом.

Как Зобнин? У Зобнина что-то с коленом. Я боялся, что это задняя поверхность. Главное, что это не кресты.

Я был приятно удивлен двумя нападающими в старте. Во всяком случае, я бы тоже ставил второго, который был бы и диспетчером, и завершающим", - цитирует Симоняна Sport24.
Теги: Симонян Спартак Кононов
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