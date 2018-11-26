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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
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Махачкала Арсенал
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Первый круг РПЛ - в трех словах
Половина чемпионата позади и сейчас самое время подвести промежуточные итоги по каждой команде. Петр Мельников, по традиции, делает это очень коротко – буквально в трех словах.
Для тех, кто в танке: «Енисей» еще в ФНЛ разрывал всех по работе в интернете, а уж с выходом в РПЛ в этих парней просто вкачали допинг. Практически каждая акция или шутка красноярских соцсетей расходится на ура, а на их перечисление впору отводить отдельный материал – вот только всего этого позитива пока не заслуживает сам футбол. Дмитрий Аленичев вновь блестяще справился с задачей выхода в премьер-лигу, но вновь не может справиться с тем, чтобы команду там закрепить. «Енисей» с отрывом застрял на последнем месте и чемпионствует пока что лишь в виртуальных реальностях.
Для тех, кто в танке: «Уфа» долгие годы служила одним из образцов построения небогатого футбольного клуба в регионах России. Команда жила строго по средствам, звезд с неба не хватала, но держала марку ровно и постепенно наращивала уровень и опыт. В концовке прошлого чемпионата под руководством Сергея Семака «Уфа» так и вовсе пробилась в еврокубки, однако тренер команду покинул, а занявший его место Сергей Томаров не оказался ни своим Зиданом, ни даже своим Мусаевым. При нем команда с боем проползла две стадии в Лиге Европы, но все-таки споткнулась на «Рейнджерс» из Глазго, а в РПЛ в это же время упала на дно. Не стоит забывать и про продажу важных Облякова и Стоцкого, но уж слишком резко уфимцы деградировали от борьбы за верхушку до проблем выживания – вероятно, руководство в этот раз все-таки где-то промахнулось.
Для тех, кто в танке: Махачкалинцы попали в удивительную историю: они вылетели из РПЛ по спортивному принципу, но из-за перехода «Амкара» в Небесную лигу вернулись – и при этом сами стоят на том же пороге. «Анжи» еле-еле наскребает деньги на выезды и еду, и букмекеры не стесняются предлагать линии «Будет ли команда существовать через год». При этом клуб умудряется героически набирать очки и даже выползает подышать из зоны вылета – вот только имеет ли это еще значение?
Для тех, кто в танке: После короткой отлучки в ФНЛ Самара вернулась в премьер-лигу с настроением и с легендой российского футбола во главе. Однако игровые проблемы «Крыльев», а также претензии, которые были к Андрею Тихонову у болельщиков еще в том году, никуда не исчезли и в борьбе с более сильными соперниками стали критичными. Пока не стало слишком поздно, тренер был отправлен в отставку, которая, несмотря на безоговорочную поддержку героя в московских СМИ, прошла, на самом деле, довольно тихо.
Для тех, кто в танке: Эксперты не без позитива оценивают работу Дмитрия Хохлова во главе «Динамо», однако это не спасает москвичей от опасной близости с зоной вылета – 2 очка. В каком-то смысле это даже несправедливо, ведь по xPTS (ожидаемые очки на основе xG) команда после первого круга занимает шестое место в премьер-лиге, при этом имея самый большой недобор очков и второй в лиге недобор по забитым голам. С одной стороны, это значит, что дела у команды скоро пойдут в гору, ведь удача начнет возвращать долги, но в плюс к этому негативу идет и противостояние внутри клуба: молодой и перспективный спортивный директор Роман Широков не поделил с Хохловым трансферную политику, и подобная бомба замедленного действия еще может сыграть свою роль.
Для тех, кто в танке: Мы не знаем, что именно происходит в Туле: волшебная ли это сила, скрытая в пряниках, магия ли это чая, текущего из самоваров, или же это простая и понятная механика действия Тульского Токарева – но спустя всего полгода командировки футболисты и тренеры возвращаются другими людьми. Посудите сами: Артем Дзюба провел в «Арсенале» полгода и выдал после этого лучший отрезок в карьере, Мусса Думбия заехал тоже на полгода и уехал играть в неплохую команду во Франции, а уже в этом году в город заскочил Олег Кононов, потерпевший до этого крах в «Ахмате» и его тут же забрали в «Спартак». Не знаю, как вы, а я уже выписываю себе билеты в Тулу на полгода.
Для тех, кто в танке: Рашид Рахимов покинул «Терек» при загадочных обстоятельствах после четырех лет работы в конце сезона 2016/17, совсем чуть-чуть не дотянув команду до еврокубков. В тот момент, возможно, кому-то в руководстве показалось, что клуб готов к большему, и тренер не соответствует амбициям: уже «Ахмат» возглавил Олег Кононов, но его работа оказалась не такой удачной, и его преемники также и близко не подбирались к борьбе за Европу.
Рахимов же в это время работал на ТВ, восстанавливал силы и отдыхал, в ожидании новых предложений. И вот, в этом году история совершила полный оборот: после победы (!) в шестом туре при загадочных обстоятельствах на пресс-конференции подал в отставку главный тренер Игорь Ледяхов, и в «Ахмат» после небольших поисков вернулся блудный Рахимов.
В первом же матче новый старый тренер отправил в нокаут «Спартак», и стало ясно, что старым друзьям «Ахмату» и Рашиду просто нужно было время, чтобы остыть и снова воссоединиться.
Для тех, кто в танке: «Рубин» – самая закрытая и молчаливая команда России. К ней не ходят в гости на стадион, она как минимум еще два года никуда не поедет сама (из-за подорвавшейся-таки мины финансового фейр-плей) и почти все матчи с ее участием предсказуемо унылы, а 60% оных закончились вничью.
Когда Курбан Бердыев возвращался в Казань после долгого перерыва, казалось, что вскоре «Рубин» вернется на вершины. Первое время ушло на разгребание хавиграсиевых конюшен, а затем мы постоянно слышали, что Бекиичу нужно еще немного времени, и команда заиграет как в старые-добрые годы. В последнее время эти разговоры подутихли…
Для тех, кто в танке: Оренбуржцы здорово начали сезон и даже шли в лидирующей группе, но не выдержали темп грандов и откатились в середину. Тем не менее, нельзя не отметить, что команда уже подарила нам несколько новых и интересных лиц: прогрессивный тренер Владимир Федотов, доехавший в 30 лет до РПЛ вратарь Евгений Фролов и, например, молодой нападающий Андреа Чуканов, забивающий исключительно голы-красавцы (потому – редко).
Для тех, кто в танке: «Спартак» этой осенью вляпался в историю настолько дурацкую и легендарную, что это даже круто – в конце концов, мы приобрели огромное количество мемов. Правда, фанатам красно-белых наверняка не смешно: то, что произошло после спорного увольнения Массимо Карреры окончательно подтвердило, что структура клуба как минимум несовершенна, а честно говоря – откровенно убога. Провальная работа пресс-атташе, ядовитые комментарии вице-президента в СМИ, невероятно своевременный отпуск Леонида Федуна и, конечно же, уже культовая философия испанского мастодонта мысли Рауля Рианчо. До ухода Карреры команда очевидно не могла найти свою игру и совсем не блистала, однако после увольнения стало очевидно, что главный фокусник уехал, а вот «профессионалы» Федуна остались и подарили москвичам две недели гомерически смешного позора.
Касательно альтернативной версии: на такую мысль все чаще наталкивают баннеры и комментарии спартаковских болельщиков.
Для тех, кто в танке: В прошлом году «Урал» после первых 15 туров также был в верхней части таблицы (5 место, 23 очка – сейчас 6, 22) и также неожиданно боролся за путевки в Европу. В этом году обнаружить екатеринбуржцев наверху совсем удивительно: команда начала сезон невзрачно и казалось, что Дмитрий Парфенов за работу в «Тосно» получил много преждевременных положительных отзывов.
Однако постепенно «Урал» нашел свою игру (направо-навес-гол) и начал стабильно набирать очки, чего ему хватило для возвращения в элитную борьбу. В том году, правда, кончилось все это довольно серо: во втором круге команда скисла и укатилась на 12 место.
Для тех, кто в танке: Валерий Карпин в прошлом году наконец-то возобновил тренерскую деятельность, и поначалу его приход в «Ростов» обещал быть веселым и непредсказуемым, но сейчас, когда ситуация стабилизировалась, и тренер отработал с командой полное межсезонье, стали очевидны несколько вещей. Во-первых, тренер Карпин мощно прокачался: футбол ростовчан качественно-оборонительный, а главное дает результат – борьба за еврокубки и игра с лидерами без дрожи в коленях тому подтверждение. Во-вторых, он все еще в шикарной форме на пресс-конференциях и интервью, но в этом никто особо и не сомневался. И наконец, главное: в Валеру снова верят, теперь уже южные болельщики. Правда, учитывая количество в команде исландцев, теперь выражение народной любви должно звучать по-другому…
Для тех, кто в танке: Чемпионы страны второй год подряд катастрофически начинают сезон. Что «Спартак», что «Локомотив» испытывали проблемы и в игре, и внутри команды: малопонятные скандалы в менеджменте, натянутые отношения тренера с вышестоящими и демарши футболистов. Казалось, что только недавнее чемпионство спасало Карреру и Семина от немедленного выхода на мороз, однако к середине сезона игра у обеих команд начала выправляться и обе сумели вернуться в борьбу за самые высокие места – налицо единый сформировавшийся путь. Памятуя о том, чем это в итоге закончилось для Карреры, Семину стоит призадуматься.
Для тех, кто в танке: Практически целиком обновив состав, ЦСКА все равно умудряется показывать достойный футбол с огромным количеством молодежи в составе. По традиции, такие команды называются пионеротрядом, однако при таких масштабах перестройки и при такой регулярности ее необходимости команду Гончаренко впору называть целым пионерлагерем. Само собой, называться он должен в честь главного вожатого, вывозящего, казалось бы, невывозимую задачу.
Для тех, кто в танке: Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев никогда не играл в профессиональный футбол – но именно с ним быки показывают лучшую и самую стабильную игру в чемпионате за последние годы. При этом команда и не отказалась от своего фирменного стиля: большой процент владения и ставка на комбинационный футбол никуда не ушли и наконец-то начали приносить очки, которых хватает для попадания в зону ЛЧ.
Возможно, «Краснодар» просто заматерел и готов к большему, возможно, это чудо Мусаева, а возможно, южане оказались в неплохой форме в самое нужное время, когда прямые конкуренты болтаются в бесконечных кризисах.
Для тех, кто в танке: Вот уже три года подряд по осени «Зенит» коронуют. И вроде бы не беспочвенно, но и в случае с Луческу, и в случае с Манчини в какой-то момент в игре команды нечто неуловимо ломалось и разлаживалось все: от обороны до атаки – при этом тренеры петербуржцев превращались в фанатов теорий заговоров и нытиков и жаловались даже на недостаток игроков. Истории румына и итальянца похожи настолько, что ваш покорный слуга уже два года подозревает, что все происходящее – северное проклятье.
Новым борцом с этим проклятьем стал Сергей Семак, и пока происходит что-то странное: «Зенит» пережил примерно все свои классические осенние стадии, от раннего коронования и неплохой игры до бессмысленных навесов и внезапных поражений от аутсайдеров, но при этом команда-таки сумела прийти к финишу первого круга лидером. По пути отечественный тренер успел пожаловаться и на нехватку игроков, однако до стадии заговоров пока далеко. Сможет ли Семак одолеть проклятье или нет – главный вопрос остатка чемпионата.
Петр Мельников, Rusfootball.info
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