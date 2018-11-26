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Трансферная стоимость клубов РПЛ за пять лет упала в два раза

По данным экономического исследования российского футбола, общая трансферная стоимость составов клубов РПЛ за пять лет упала в два раза.

Согласно исследованию, проведенному компанией PwC совместно с РПЛ, в сезоне-2013/14 стоимость составов 16-и клубов РПЛ составляла 1,54 миллиарда евро, в сезоне-2017/18 — 880 миллионов.

Матч ТВ
Сегодня, 12:35
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#3  FC VOLGA  Нижний Новгород (Сегодня, 12:51)
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Болеет за:
«Волга НН»
Помню у Анжи и Зенита составы стоили более двухсот млн .И ещё четыре клуба имели стоимость состава более сотни ЦСКА ,Спартак,Локомотив,Рубин. А сейчас пипец просели клубы.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
#2  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:50)
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online
Болеет за:
«Зенит»
В 2013 "Анжи" шиковал, вроде бы, вот и вся разница
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
#1  molot327  Москва (Сегодня, 12:48)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Какая фигня.
Главное - результат на футбольном поле. А сам результат подтверждается коэффициентом УЕФА!


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
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