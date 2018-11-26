Трансферная стоимость клубов РПЛ за пять лет упала в два раза

По данным экономического исследования российского футбола, общая трансферная стоимость составов клубов РПЛ за пять лет упала в два раза.Согласно исследованию, проведенному компанией PwC совместно с РПЛ, в сезоне-2013/14 стоимость составов 16-и клубов РПЛ составляла 1,54 миллиарда евро, в сезоне-2017/18 — 880 миллионов.