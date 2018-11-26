Источник: Зобнину потребуется операция

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин прибыл в клинику "Вилла Стюарт" в Риме, где он пройдет углубленное медицинское обследование.По предварительным данным, Зобнин повредил связки левого колена или мениск. Ему потребуется операция. О сроках восстановления пока не сообщается.Напомним, летом 2017 года Зобнин повредил боковую и крестообразную связку правого колена, он пропустил более полугода.