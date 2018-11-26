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Источник: Зобнину потребуется операция

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин прибыл в клинику "Вилла Стюарт" в Риме, где он пройдет углубленное медицинское обследование.

По предварительным данным, Зобнин повредил связки левого колена или мениск. Ему потребуется операция. О сроках восстановления пока не сообщается.

Напомним, летом 2017 года Зобнин повредил боковую и крестообразную связку правого колена, он пропустил более полугода.

Sport24
Теги: Зобнин Спартак Крылья Советов
Сегодня, 14:53
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15
(7)
#15  GS  Москва (Сегодня, 17:04)
  • 0
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online

Цитата: tiki
здоровья....дело такое.лишь бы не рецидив

Писали, что другое колено.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#14  Spartacus1971   (Сегодня, 16:34)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Очень жаль,здоровья Роман.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#13  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 16:28)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nemez
Жалко Рому! Здоровья!

zdorovia, lubvi i terpenia
vsyo poka
poka


--------------------
путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#12  nemez  Нижневартовск (Сегодня, 16:21)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Жалко Рому! Здоровья!
Регистрация: 30.03.2011 [жалоба]
#11  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 16:19)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nedva
Вот невезуха-то! Роме скорейшего возвращения!

Цитата: Он_вам_не_димон
Цитата: tiki
здоровья....дело такое.лишь бы не рецидив

on samii! negodnii negodnik!)


Что за неадекват здесь? С порно сайтом перепутал?

ne nado gryazi)) ya starozhil!


--------------------
путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#10  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 15:58)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
увырезано-->вырезанокали парня. После травмы без замен окончание прошлого чемпионата, сразу ЧМ и новый чемпионат.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#9  михалыч_71   (Сегодня, 15:55)
  • 0
  •  (4)

Роману здоровья и удачи!
Регистрация: 12.06.2017 [жалоба]
#8  safonas   (Сегодня, 15:44)
  • +1
  •  (5)

Здоровья Зобе!


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#7  NARKOM  Советская Гавань (Сегодня, 15:33)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Очень жаль.....Сколько же классных футболистов череда травм оставила на скамейке до конца карьеры с редкими выходами на поле.....
Регистрация: 28.08.2010 [жалоба]
#6  nedva  Russia (Сегодня, 15:30)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Вот невезуха-то! Роме скорейшего возвращения!

Цитата: Он_вам_не_димон
Цитата: tiki
здоровья....дело такое.лишь бы не рецидив

on samii! negodnii negodnik!)


Что за неадекват здесь? С порно сайтом перепутал?
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#5  stepanmlc   (Сегодня, 15:13)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья!


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#4  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 15:08)
  • -10
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
здоровья....дело такое.лишь бы не рецидив

on samii! negodnii negodnik!)


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#3  хэн  липецк (Сегодня, 14:59)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
что такое невезет и как с этим боротся.Рома выздоравливай,ты очень нужен
Регистрация: 13.03.2018 [жалоба]
#2  tiki  Москва (Сегодня, 14:55)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
здоровья....дело такое.лишь бы не рецидив


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#1  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:54)
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Скорейшего выздоровления!
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
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