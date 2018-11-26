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Минспорта РФ - против того, чтобы считать белорусов легионерами. Ситуация может решиться до конца года

Министерство спорта РФ выступило с инициативой пересмотра статуса белорусских игроков выступающих в российских первенствах по футболу.

Ведомство подготовило изменения в приказ "Об утверждении ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации". Проект опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения предполагают снятие ограничений с белорусских футболистов. В случае принятия документа они больше не будут считаться легионерами. Принятие новых правил может состояться до конца текущего года.

Портал правовой информации
Сегодня, 15:10
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#23  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 17:12)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SADDAM
Как обычно новостники косячат, подали новость так, будто бы только белорусы такое право получат. Получат право не считаться легионерами спортсмены стран членов ЕврАзЭС. По принципу как в европе не считаются легионерами спортсмены стран ЕС, а там ведь в большинстве чемпионатов тоже лимиты на легионеров.

kakie tam blin limiti?) eto u nas marazm etot lish!)


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#22  SADDAM  Железногорск - Курск (Сегодня, 17:10)
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Как обычно новостники косячат, подали новость так, будто бы только белорусы такое право получат. Получат право не считаться легионерами спортсмены стран членов ЕврАзЭС. По принципу как в европе не считаются легионерами спортсмены стран ЕС, а там ведь в большинстве чемпионатов тоже лимиты на легионеров.
Регистрация: 17.02.2008 [жалоба]
#21  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 17:00)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord
Цитата: Конек
Выкинь уже этот бред про "братство". Нет никаких братьев, и братства никакого тоже нет!

Они есть, правда только на словах да на бумаге. Был в этом году на экономическом форуме. Одна из тем была аккурат про то сколько денег мы вливаем в так называемые "братские страны" и сколько нам стоит называться друзьями. Может это конечно и лучше чем как на Украине сейчас, но все равно что это за дружба где преследуются одни меркантильные интересы?

o4en dorogie ponti, k sozhaleniyu... za nash , nalogoplatelshikov, s4et..


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#20  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 16:57)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Конек
Выкинь уже этот бред про "братство". Нет никаких братьев, и братства никакого тоже нет!

Они есть, правда только на словах да на бумаге. Был в этом году на экономическом форуме. Одна из тем была аккурат про то сколько денег мы вливаем в так называемые "братские страны" и сколько нам стоит называться друзьями. Может это конечно и лучше чем как на Украине сейчас, но все равно что это за дружба где преследуются одни меркантильные интересы?
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#19  cska1971  Москва (Сегодня, 16:55)
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: tiki
чем белорусы (при всем уважении) лучше остальных государств?


Термин "Союзное государство" ничего не говорит?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#18  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 16:54)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Nastroenie
Надеюсь Белорусы не захотят быть частью Северной Нигерии.

a kto ix sprosit, kak zar zaxo4et, tak tomu i bit
amin


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#17  Nastroenie  Москва (Сегодня, 16:38)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Надеюсь Белорусы не захотят быть частью Северной Нигерии.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#16  Урал  Магадан (Сегодня, 16:36)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
давно пора это сделать, белорусы братья наши..
хочешь вторую Украину?

ну если это условие для того,чтобы они оставались братьями,то братья ли они на самом деле?как показывает пример Украины,если "братья" решат отречься от родства,то их не удержит ни дешевый газ,ни кредиты,ни тем более отмена лимита...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
#15  Конек   (Сегодня, 16:31)
  • +3
  •  (3)

Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Цитата: Урал
почему это для белорусов должно быть исключение,по какому принципу...

давно пора это сделать, белорусы братья наши..
хочешь вторую Украину?

Выкинь уже этот бред про "братство". Нет никаких братьев, и братства никакого тоже нет!
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#14  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:25)
  • -1
  •  (1)

Цитата: Урал
почему это для белорусов должно быть исключение,по какому принципу...

давно пора это сделать, белорусы братья наши..
хочешь вторую Украину?


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#13  Frankenstein   (Сегодня, 16:22)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Тогда и бразильцев тоже joy
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#12  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 16:21)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
i vsex tadzhikov, kazahov i pro4ix! i vashe von rossiiskoe grazhdanstvo stalo prosto vsyakomu shlaku polu4it, lish u tzarya razreshenie poprosit i zrelishe - vot ono!!)))


--------------------
путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#11  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 16:00)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
вот так у нас в стране и весь футбол по указам сверху, да по разнорядке.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#10  Урал  Магадан (Сегодня, 15:59)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
почему это для белорусов должно быть исключение,по какому принципу...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
#9  dreamcatcher   (Сегодня, 15:55)
  • +1
  •  (3)

Цитата: Городовой
Давно пора,а то почему то из Казахстана и других бывших Республик игроки леги,а белорусы нет.

Ты статью читал? Или только крякнуть хотелось? Если крякнуть, то у тебя получилось. Молодец. ))
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#8  Городовой  Россия (Сегодня, 15:48)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Давно пора,а то почему то из Казахстана и других бывших Республик игроки леги,а белорусы нет.Они за нашу сборную играют или наши граждане?Пусть тоже под лимит попадают,а то вместо россиян играют белорусы и это считается соблюдением лимита)Они кандидаты в нашу сборную?


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#7  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 15:39)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sergeevich
Вот ведь бред...
Так в чем смысл вообще от лимита? Если теоретически на поле вообще может не быть игроков "имеющих право выступать за сборную РФ".

А ты много смысла видел от любого лимита? Любой лимит каким бы он не был в первую очередь ломает климат в коллективе и конкуренцию за место в основе, если заставляет выбирать основу под выход - "с российским паспортом, а не уровень игровых кондиций в данный момент"
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#6  tiki  Москва (Сегодня, 15:25)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Ramzes
tiki,
По твоей логике, и в странах ЕС все должны считаться легионерами, ведь гражданства-то у всех разные..

у нас свои законы. на то и есть ЕС - типа все одинаковые
четкие границы.четкий закон.
чем белорусы (при всем уважении) лучше остальных государств?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#5  студия дускай   (Сегодня, 15:24)
  • -1
  •  (1)
online

казахи тоже не могут считаться легионерами
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#4  Ramzes  Hamburg (Сегодня, 15:16)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Барселона»
tiki,
По твоей логике, и в странах ЕС все должны считаться легионерами, ведь гражданства-то у всех разные..


--------------------
Spartak Moscow, Roma, Lyon, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006 [жалоба]
#3  Батька   (Сегодня, 15:15)
  • 0
  •  (2)

Странное решение ....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#2  Sergeevich   (Сегодня, 15:14)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Вот ведь бред...

Так в чем смысл вообще от лимита? Если теоретически на поле вообще может не быть игроков "имеющих право выступать за сборную РФ".
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 15:13)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
ну вообще не очень то честно. народы братские, но на то и есть гражданства же
по такой логике Фернандес такой же белорус будет
тут уж или лимит.или отменяйте


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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