Минспорта РФ - против того, чтобы считать белорусов легионерами. Ситуация может решиться до конца года

Министерство спорта РФ выступило с инициативой пересмотра статуса белорусских игроков выступающих в российских первенствах по футболу.Ведомство подготовило изменения в приказ "Об утверждении ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации". Проект опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Изменения предполагают снятие ограничений с белорусских футболистов. В случае принятия документа они больше не будут считаться легионерами. Принятие новых правил может состояться до конца текущего года.