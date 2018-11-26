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Евгений Бушманов: премия называется "Первая пятерка", а кандидатов четыре. Кого-то не хватает

Бывший главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал список номинантов на премию "Первая пятерка", в который вошли Ильзат Ахметов, Александр Максименко, Иван Обляков и Дмитрий Скопинцев.

"Все эти игроки проявляют себя достаточно неплохо. Премия называется "Первая пятерка", а кандидатов четыре. Кого-то тут не хватает.

Я надеюсь, что эти ребята и дальше будут прогрессировать. На мой взгляд, самый большой рост показал Обляков. Он добился выхода в стартовом составе ЦСКА и проводит качественные матчи.

Думаю, что такие премии нужны. Каждый игрок хочет быть лучшим, независимо от того, что футбол командный вид спорта. Каждому игроку нравится, когда его выделяют и включают в подобные списки", - цитирует Бушманова Sport24.
Теги: Бушманов Сборная России
Вчера, 22:55
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(1)
#3  zloy   (Вчера, 23:46)
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Болеет за:
«Барселона»
это из хоккея?
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#2  DimonYA  Одинцово (Вчера, 23:43)
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Болеет за:
«Спартак»
ну так это нормально для отечественных руководителей ))
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
#1  P. Holmberg  Eskilstuna (Вчера, 23:29)
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Я надеюсь, что эти ребята и дальше будут прогрессировать. На мой взгляд, самый большой рост показал Обляков. Он добился выхода в стартовом составе ЦСКА и проводит качественные матчи.


Чет Буш не в курсе))) Самого большого прогресса добился Ахметов. Еще вчера он был работником кадрового отдела в Рубине, а сегодня получает хорошую прессу и за ним уже следят скауты из европы.

А Обляков уже был игроком основы Уфы, и выходит в основе в основном благодаря благосклонности Гончаренко.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
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