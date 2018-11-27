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Себастьян Дриусси признан лучшим игроком 15-го тура РПЛ

Форвард "Зенита" Себастьян Дриусси выбран болельщиками лучшим игроком 15-го тура РПЛ.

Аргентинец набрал 20 392 голосов (53,04%) и опередил защитника ЦСКА Хердюра Магнуссона (10 641 голосов, 27,68%) и форварда "Спартака" Луиса Адриано (3 390 голоса, 8,82%).

"Зенит" в 15-м туре уверенно победил на своем поле "Ростов" (2:0), Дриусси отметился забитым мячом и голевой передачей.

Матч ТВ
Теги: Дриусси Магнуссон Луис Адриано
Сегодня, 12:48
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#12  yuri  спб (Сегодня, 13:48)
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online

Цитата: Ville
Москалев где?


В мутной воде нашел золотого карася , не до публичности щас ему.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#11  DMS  Советский союз (Сегодня, 13:41)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Хрюшки. что вы ноете... Вы же самая народная команда - кули не голосовали за свою негру?
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
#10  Amirovich   (Сегодня, 13:30)
  • +2
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Nastroenie
Газпромовское голосование как всегда. А наш Рома Зобнин и Володя Москалев даже не попали в число соискателей. Голосуй не голосуй.

Судья топчик у вас был . высший балл . уже все признали в каждом матче судьи тащят свиней а они и то умудряються лажануться . ущербные =)
Регистрация: 28.02.2015 [жалоба]
#9  Vitaly_voevodkin_22   (Сегодня, 13:23)
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online

Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promocash.com
От 500$ в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил по 700-900$.
Регистрация: 27.11.2018 [жалоба]
#8  pisto   (Сегодня, 13:21)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Nastroenie
Газпромовское голосование как всегда. А наш Рома Зобнин и Володя Москалев даже не попали в число соискателей. Голосуй не голосуй.

У вас лучшим был судья
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
#7  Nastroenie  Москва (Сегодня, 13:13)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Газпромовское голосование как всегда. А наш Рома Зобнин и Володя Москалев даже не попали в число соискателей. Голосуй не голосуй.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#6  Батька   (Сегодня, 13:09)
  • +2
  •  (4)

Ну можно понять гол + гоевая вроде у Дриусси и все же Ростов посильнее Крылышек !!
Если бы по очкам то Адриано - две голевые + гол !! А так да соглашусь молодец Дриусси .... хорошо сыграл !
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#5  Spartacus1971   (Сегодня, 13:00)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ну в принципе он или Адриано,кто- то из них,а вот как исландец опередил Луиса?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#4  Ville  СПб (Сегодня, 12:59)
  • +3
  •  (7)
online

Москалев где?


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купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008 [жалоба]
#3  ljubljana  Over here (Сегодня, 12:59)
  • -2
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Цитата: ФКСМ_1922
За один гол с 5 метров?

город то один.команда одна.
посмотри статистику посещений Зенита в питере и на выездах
болеют когда удобно.
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#2  Skyline  СПБ (Сегодня, 12:58)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Логично думается


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сестёр убийц под домашку. кокорина ударевшего чинушу в сизо на 2 месяца
всё что нужно знать о судах РФ
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#1  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 12:55)
  • -6
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
За один гол с 5 метров?


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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