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Алан Дзагоев: я хотел бы закончить карьеру в ЦСКА

Хавбек ЦСКА Алан Дзагоев рассказал заявил о желании завершить карьеру именно в армейском клубе.

"Каково это, выступать за одну команду 11 лет? Я привык. В России вряд ли перейду в какую-то другую. Я хотел бы закончить карьеру именно в ЦСКА. Хотя пока, надеюсь, рано. 28 лет – немаленький возраст, но хочется продолжать работать, побеждать, выступать как можно лучше", — приводит слова Дзагоева пресс-служба УЕФА.

Дзагоев выступает за ЦСКА с 2007 года. За время в московском клубе хавбек успел завоевать 11 трофеев.
Теги: Дзагоев ЦСКА
Сегодня, 13:33
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#2  LEGOLAS-22  Красногорск (Сегодня, 13:34)
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Болеет за:
ЦСКА
Ты очень близок к этому, к концу карьеры.
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
#1  Vitaly_voevodkin_22   (Сегодня, 13:34)
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