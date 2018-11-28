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Сергей Капков: хочу, чтобы Головин вернулся в ЦСКА в аренду

Бывший вице-президент РФС Сергей Капков прокомментировал переход Александра Головина из ЦСКА в "Монако".

"Очень хочу, чтобы Головин вернулся в ЦСКА на правах аренды. Хотя с другой стороны, очень бы хотелось, чтобы у него получилось и в Европе.

Если не получится, то Саша всегда успеет вернуться. Чтобы проявить себя там, одного футбола мало. Нужно учить языки, уметь работать в конкурентной среде, быстро ментально сходиться с людьми другой национальности", — сказал Капков.

Foot’больные люди
Теги: ЦСКА Головин
Сегодня, 14:23
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#1  tiki  Москва (Сегодня, 14:31)
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Болеет за:
ЦСКА
а я Вагнера в команде видеть хотел бы
смысл от таких разговоров?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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