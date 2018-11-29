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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Источник: на строительство базы "Ростова" из бюджета выделят почти полмиллиарда рублей
В 2019 году в Ростове начнётся строительство тренировочной базы для местного футбольного клуба.
На строительство объекта из федерального бюджета за три года будет выделено 473,4 млн рублей.
На базе будут предусмотрены общежития для футболистов, детская футбольная академия, девять тренировочных полей, из них семь – с натуральным покрытием. Важной частью базы станет крытый манеж.
Дон-24
На строительство объекта из федерального бюджета за три года будет выделено 473,4 млн рублей.
На базе будут предусмотрены общежития для футболистов, детская футбольная академия, девять тренировочных полей, из них семь – с натуральным покрытием. Важной частью базы станет крытый манеж.
Дон-24
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