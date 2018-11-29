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Дмитрий Назаров: я против травли Глушакова

Известный актер театра и кино, болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров высказал свое мнение о нападках фанатов красно-белых на капитана Дениса Глушакова.

"Ни о каком флэшмобе и хэштеге не слышал. Я – против травли Глушакова!", - цитирует Назарова "Спорт-Экспресс".

Сегодня фанатская группировка "Ультра Север" предложила выкладывать в социальные сети селфи с надписью #СпартакБезГлушакова. Акцию, направленную против капитана и полузащитника красно-белых Дениса Глушакова, поддержало и объединение "Фратрия".
Болельщики считают Глушакова ответственным за кризис в "Спартаке" и увольнение Массимо Карреры.
Теги: Назаров Глушаков Спартак
Сегодня, 17:01
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(5)
#17  utekay  Россия (Сегодня, 17:53)
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Дмитрий Назаров: я против травли Глушакова

спой про это


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#16  Riders1990  bunker (Сегодня, 17:46)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Я бы запустил флеш моб против ебанатов,около команды и в руководстве


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#15  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 17:42)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Александр Мишу
щеглы-иждивенцы...

есть бибарасена номер 1, предпочитает нормальную и регулярную за@еку,
такие только топят за заднеприводных))))
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#14  ЦОДД  Сибирь (Сегодня, 17:38)
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Кот КБ Матроскин
мнение слащавого усатого импотента никому ....


Хм, откуда ты это знаешь? Наводит на мысли....... laughing
Регистрация: 21.01.2016 [жалоба]
#13  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 17:32)
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Зажравшиеся московские щеглы-иждивенцы не представляют интересы большинства болел команды, пусть лают а Спартак пойдет далее пока с них не спадет бешенство от иллюзий эмоций сезона 15/16, где макаронник оказался в нужном месте в нужный час и не более, какой он профи сезоны 16/17, 17/18 показали его профнепригодность, кубок и второй чемп было труднее проиграть чем выиграть, он паскудник все похерил и Глушаков тут не причем, а тусовка состава и цепляться за молодежь довела его до отставки.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#12  iDEAD  Череповец (Сегодня, 17:31)
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Цитата: Хитрый Лис
полтора года либо не играе

очередная копипста про полтора года ... у вас говно вместо мозга или что ?
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#11  Xar  Москва (Сегодня, 17:25)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
а можно как то ленту настроить, что бы новости с тегом "Назаров" не видеть?
Регистрация: 20.10.2013 [жалоба]
#10  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 17:19)
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Работяга
Печень точит алкоголь

миллеровский самогон же
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#9  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 17:18)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Хитрый Лис
точит печень

Печень точит алкоголь.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#8  yuri  спб (Сегодня, 17:17)
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: Хитрый Лис
да тут я гляжу полно любителей червяков
мол, ну точит печень и хрен с ним, главное чтобы единство в организме было

Вполне возможно, не задумывался как-то. А кто прав, кто нет покажет лишь время. Коту мясные противны сами по себе, чуждый мне организм, иные принципы и философия. А то что сайт забит к\б под завязку- не новость, сэр.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#7  horse72  Сибирь (Сегодня, 17:17)
  • -1
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Болеет за:
ЦСКА
Че не стихами? Давай я начну господин Назаров..
Как унитазу без бочка
Так Спартаку без Глушака
Карреру Дэнис ловко слил(смыл -кому как нравится)
Что нам Назаров подтвердил
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
#6  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 17:14)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
Они , как кот понимает против червячка, что изнутри способен свалить и дуб.

да тут я гляжу полно любителей червяков
мол, ну точит печень и хрен с ним, главное чтобы единство в организме было
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#5  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 17:14)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Не читал, Но ..... они, эти хэштежники... Никому не нужные, кроме веселящихся соперников. Назаров - болтун, пора на покой!


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#4  yuri  спб (Сегодня, 17:10)
  • -4
  •  (8)
online

Цитата: Хитрый Лис
Да чего вы уцепились за этого Глушакова? Он никто и звать никак, полтора года либо не играет, либо играет как говно. Нет же, какие-то парады "за" и "против" проводят, словно самое меньшее речь о Месси идет...

Они , как кот понимает против червячка, что изнутри способен свалить и дуб.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#3  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 17:10)
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
С тебя,старый козел,все и началось !


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#2  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 17:06)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
мнение слащавого усатого импотента никому абсолютно не интересно
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 17:06)
  • +2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да чего вы уцепились за этого Глушакова? Он никто и звать никак, полтора года либо не играет, либо играет как говно. Нет же, какие-то парады "за" и "против" проводят, словно самое меньшее речь о Месси идет...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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