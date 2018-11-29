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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Дмитрий Назаров: я против травли Глушакова
Известный актер театра и кино, болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров высказал свое мнение о нападках фанатов красно-белых на капитана Дениса Глушакова.
"Ни о каком флэшмобе и хэштеге не слышал. Я – против травли Глушакова!", - цитирует Назарова "Спорт-Экспресс".
Сегодня фанатская группировка "Ультра Север" предложила выкладывать в социальные сети селфи с надписью #СпартакБезГлушакова. Акцию, направленную против капитана и полузащитника красно-белых Дениса Глушакова, поддержало и объединение "Фратрия".
Болельщики считают Глушакова ответственным за кризис в "Спартаке" и увольнение Массимо Карреры.
"Ни о каком флэшмобе и хэштеге не слышал. Я – против травли Глушакова!", - цитирует Назарова "Спорт-Экспресс".
Сегодня фанатская группировка "Ультра Север" предложила выкладывать в социальные сети селфи с надписью #СпартакБезГлушакова. Акцию, направленную против капитана и полузащитника красно-белых Дениса Глушакова, поддержало и объединение "Фратрия".
Болельщики считают Глушакова ответственным за кризис в "Спартаке" и увольнение Массимо Карреры.
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