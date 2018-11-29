Болельщики "Спартака" подрались из-за Глушакова (видео)

Драка на трибунах из-за Глушакова. Парень в желтом кричал «Глушак - иуда». Другие не согласны #Спартак pic.twitter.com/7n62qGGjsY — Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) November 29, 2018

После матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы "Спартак" – "Рапид" (1:2) произошла драка с участием троих болельщиков. Когда капитан красно-белых Денис Глушаков покидал поле, заходя в подтрибунное помещение, один из фанатов крикнул в его адрес "Глушаков – Иуда!"Это не понравилось двум другим болельщикам, которые находились на соседнем секторе. Они перелезли через ограждение и атаковали фаната, оскорблявшего Глушакова. Болельщиков разняли сотрудники стадиона.