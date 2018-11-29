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Болельщики "Спартака" подрались из-за Глушакова (видео)

После матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы "Спартак" – "Рапид" (1:2) произошла драка с участием троих болельщиков. Когда капитан красно-белых Денис Глушаков покидал поле, заходя в подтрибунное помещение, один из фанатов крикнул в его адрес "Глушаков – Иуда!"

Это не понравилось двум другим болельщикам, которые находились на соседнем секторе. Они перелезли через ограждение и атаковали фаната, оскорблявшего Глушакова. Болельщиков разняли сотрудники стадиона.



"Спорт-Экспресс"
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 21:16
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#13  metric  Ленинград-Гатчина (Сегодня, 21:47)
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Болеет за:
«Зенит»
из-за говна не дерутся
Регистрация: 26.03.2008 [жалоба]
#12  styh  Советский Союз (Сегодня, 21:41)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Было бы из за кого.


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Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#11  Колян Безмолвный   (Сегодня, 21:39)
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online
Болеет за:
«Спартак»
да никто там не подрался просто чел увидел дрища был бы на его месте человек побольше он бы даже и не подошел к нему потому что он сам дрищ по виду laughing
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#10  Медведь Русский   (Сегодня, 21:38)
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Цитата: Максим I
Какие нахрен болельщики: это ж видно, что волонтёры или иные охранники. Неужто кто-то видел фантиков с бейджами на груди?

это его стюарды выводят из сектора. иначе бы нахлабучили парня горячие головы
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#9  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 21:38)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Какие нахрен болельщики: это ж видно, что волонтёры или иные охранники. Неужто кто-то видел фантиков с бейджами на груди?


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#8  Медведь Русский   (Сегодня, 21:35)
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online

Глушакова любы разбушевались
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#7  fox771  Питер-Ленинград (Сегодня, 21:29)
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Болеет за:
«Зенит»
как из-за бабы подрались ! позор ,чесслово


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Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010 [жалоба]
#6  utekay  Россия (Сегодня, 21:26)
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online
Болеет за:
«Зенит»
долго свиньи маскировали свою гавнистость и прикидывались людьми...сколько не прячь быдло, оно себя проявит


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#5  DimonYA  Одинцово (Сегодня, 21:26)
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online
Болеет за:
«Спартак»
по мнению Губерниева - это слава Глушака))
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
#4  Колян Безмолвный   (Сегодня, 21:25)
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
что хочет то и орет че там этот хрен бухтит !
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#3  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:25)
  • -3
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online
Болеет за:
«Зенит»
Делят колхозника,всё понятно с их пристрастиями.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#2  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 21:24)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Самый веселый клуб России.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#1  zenit47  СПБ (Сегодня, 21:22)
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  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Пи...оры
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
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