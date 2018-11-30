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В тренерский совет Кононова вошли три самых авторитетных игрока - Глушаков, Джикия и Зобнин

Олег Кононов сформировал в "Спартаке" тренерский совет из числа наиболее авторитетных игроков команды.

В него вошли Денис Глушаков, Георгий Джикия и Роман Зобнин.

По информации "Спорт-Экспресса", это случилось во время перерыва в чемпионате России, связанного с матчами сборных.
Теги: Спартак Кононов Глушаков Зобнин Джикия
Сегодня, 08:41
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#11  serega_user  serega_user (Сегодня, 09:24)
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Болеет за:
ЦСКА
Глушаков laughing лучше б тогда Реброва. Пусть не хрен какой вратарь, зато человек без гнили.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#10  Hank Moody  Россия (Сегодня, 09:23)
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online
Болеет за:
«Челси»
Цитата: Spielhur
Что за писос там творится,???

Ответ Коконова болелам. Мол мне Федун зарплату платит,а не вы. Я на него работаю,а не на вас. Игроки для Федуна играют,а не для вас. Вы же можете их любить или не любить,смотреть их игру или не смотреть,куй на вас...Вот ЭТО точно для вас,дождались наконец то и себе "плюшек" laughing


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— За что сидишь?
— За лайк.
— Врешь. За лайк пять лет дают, а у тебя восемь. Репостнул, признайся же?
Регистрация: 4.05.2015 [жалоба]
#9  Александр  Тверь (Сегодня, 09:20)
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Болеет за:
«Спартак»
Будет теперь им задницы подтирать. Кононов показал, что он не тренер. Надежды на него больше нет.
Регистрация: 24.12.2008 [жалоба]
#8  Romella  Красноярск (Сегодня, 09:20)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: FCSM78
А на месте Глушака давно бы пообщался с фанатами и успокоил их

на поле надо доказывать своей игрой.. а №8 только куи пинает два года..вчера от мяча в одно касание избавлялся
надеялся,кононов выправит ситуацию,а он оказался мягкотелым ..значит,подпишет себе приговор
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
#7  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 09:14)
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Болеет за:
«Локомотив»
Это вообще нормально? А потом этот совет решит работать с Кононовым или нет?
КБ, держитесь - даже у нас при Смородине такого бреда не было...
Епт, хоть один год будет без внутренних терок в основных командах? Хочется футбола в стране, а не всей это хрени...
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#6  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 09:02)
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Болеет за:
«Спартак»
Зачем там Джикия и Зобнин. Надо было на поржать Комбарова и Самедова.
Цитата: valerman40
почему в нем отсутствует легионер

Ну ладно. Ананидзе до кучи :))))
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#5  Spielhur  Зажопинск (Сегодня, 09:00)
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Болеет за:
«Спартак»
Что за писос там творится,???
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
#4  Алексей_Новгород  Великий Новгород (Сегодня, 08:56)
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Болеет за:
«Барселона»
Пипец, их пинать, причем ногами, надо, а не в совет брать ))) Что-то все меньше веры в тренера.
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#3  FCSM78  Khimki (Сегодня, 08:55)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вот ответ фратрии..)))) сидите не пирдите.
А на месте Глушака давно бы пообщался с фанатами и успокоил их. Этот гнилой срач ни кому накуй не нужен!!!!
Регистрация: 23.01.2012 [жалоба]
#2  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 08:46)
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Что там делает Глушаков? Если Кононов считает этот совет важным органом, почему в нем отсутствует легионер. Легионеры в Спартаке, как и в любой команде играют важную роль.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#1  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 08:43)
  • -5
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Болеет за:
«Спартак»
ахахаха а я что говорил , класть на наше мнение, кучу говна, на ту кучу говна, которой нас считают


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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