Министр спорта - о натурализации: для чего тогда нужен лимит? Это одна из мер развития спорта

Министр спорта РФ Павел Колобков поделился мнением о натурализации игроков и о лимите на легионеров."Не понимаю, в чем проблема. Почему столько разговоров о натурализации? В сборной играют лучшие спортсмены, которые имеют российское гражданство и имеют право выступать за национальную команду. Например, Марио Фернандес – какие к нему вопросы?Почему мы должны делить таких спортсменов по признаку родился в России – не родился в России. Если белорус, армянин или португалец хочет и может выступать за нашу страну – почему нет? Ари уже лет десять живет в России, Фернандес – тоже очень долго. Пользу они приносят гораздо большую, чем многие россияне в десятом поколении.Зачем тогда нужен лимит? Лимит на легионеров хорошо сыграл, он был вовремя введен. Мы получили дополнительно порядка 40 российских игроков, которые регулярно выходят на поле на ключевые позиции в своих командах.Он нужен для того, чтобы не возникали ситуации, когда какая-нибудь команда покупает в огромном количестве иностранцев, а потом их перепродает, и футбол превращается из спорта в бизнес-проект. Если все это будет развиваться правильно, то лимит на легионеров вообще можно отменять.Сейчас лимит – одна из мер развития спорта. Мне как министру самое важное, чтобы хорошо выступали сборные, чтобы готовился резерв", – сказал Колобков.