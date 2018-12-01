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Министр спорта - о натурализации: для чего тогда нужен лимит? Это одна из мер развития спорта

Министр спорта РФ Павел Колобков поделился мнением о натурализации игроков и о лимите на легионеров.

"Не понимаю, в чем проблема. Почему столько разговоров о натурализации? В сборной играют лучшие спортсмены, которые имеют российское гражданство и имеют право выступать за национальную команду. Например, Марио Фернандес – какие к нему вопросы?

Почему мы должны делить таких спортсменов по признаку родился в России – не родился в России. Если белорус, армянин или португалец хочет и может выступать за нашу страну – почему нет? Ари уже лет десять живет в России, Фернандес – тоже очень долго. Пользу они приносят гораздо большую, чем многие россияне в десятом поколении.

Зачем тогда нужен лимит? Лимит на легионеров хорошо сыграл, он был вовремя введен. Мы получили дополнительно порядка 40 российских игроков, которые регулярно выходят на поле на ключевые позиции в своих командах.

Он нужен для того, чтобы не возникали ситуации, когда какая-нибудь команда покупает в огромном количестве иностранцев, а потом их перепродает, и футбол превращается из спорта в бизнес-проект. Если все это будет развиваться правильно, то лимит на легионеров вообще можно отменять.

Сейчас лимит – одна из мер развития спорта. Мне как министру самое важное, чтобы хорошо выступали сборные, чтобы готовился резерв", – сказал Колобков.

"СЭ"
Сегодня, 10:11
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#18  yuri  спб (Сегодня, 13:08)
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online

Цитата: SergioV
Воу-воу, господа, потише. Сборная России - это не сборная русских, как и сборная Германии не сборная немцев. Я был бы двумя руками "за" за отмену натурализации, но только при условии всемирной отмены. Да только тут нюанс есть: что быть с теми, yuri, кто родился твоим любимым негром в РФ и всю жизнь тут прожил? Получается, что вместо Марио, Ари и Гильерме, за нас играли бы Идову и Одемвингие.
Всем расистам хочу посоветовать вспомнить результат матча с Уругваем, где правый фланг провалил чистокровный русский Смольников. Вы, бл@дь, забываете, что футболистам от футбола нужны только деньги, а "ваши ожидания - это ваши проблемы".

Типа копнул до глубины русской души? Спешу, тороплюсь, падаю, и встаю. И говорю- ваше замещение ненадолго, только когда спадет модная негритянская спесь. На Руси есть и таланты и способности . Так что закройте рот . Подождем новых Аршавиных .А ваши негры едут на плантанции где и были.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#17  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 13:05)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
команда покупает в огромном количестве иностранцев, а потом их перепродает, и футбол превращается из спорта в бизнес-проект

Ну да...Нахрена нам бизнес-проекты? Лучше из бюджета деньги брать
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#16  SergioV  Белгород (Сегодня, 12:33)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Воу-воу, господа, потише. Сборная России - это не сборная русских, как и сборная Германии не сборная немцев. Я был бы двумя руками "за" за отмену натурализации, но только при условии всемирной отмены. Да только тут нюанс есть: что быть с теми, yuri, кто родился твоим любимым негром в РФ и всю жизнь тут прожил? Получается, что вместо Марио, Ари и Гильерме, за нас играли бы Идову и Одемвингие.
Всем расистам хочу посоветовать вспомнить результат матча с Уругваем, где правый фланг провалил чистокровный русский Смольников. Вы, бл@дь, забываете, что футболистам от футбола нужны только деньги, а "ваши ожидания - это ваши проблемы".


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#15  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:28)
  • -2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Он_вам_не_димон
Цитата: Пивовед
Павелко Лобков
- Не понимаю, в чем проблема.


вся суть российского чинушничества.

Цитата: Он_вам_не_димон
это одна из мер деградации страны и обесценивания гражданства "великой" рассии


да куй с ним, с обесцениванием.

Гражданство какой -нибудь Конги тоже никуя не стОит..

а вот то, что указом президента с 19 года калитка Расеюшки окончательно будет сорвана с петель и сюда из СНГ хлынет уже такой шлак, который накуй не был нужен даже в ранние волны миграции,- вот это действительно очень похоже на искусственное замещение населения Эрэфии.

как то неприятно когда гражданство родной страны стоит в одном ряду с гражданством Конги. но видимо, там нам и место


как гражданство Конги никому в здравом уме не нужно, так и гражданство хранительницы православного мира- великодержавной Расеюшки дико популярно исключительно у среднеазиатского шлака, рвущегося сюда миллионным поголовьем.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#14  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 12:24)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
Павелко Лобков
- Не понимаю, в чем проблема.


вся суть российского чинушничества.

Цитата: Он_вам_не_димон
это одна из мер деградации страны и обесценивания гражданства "великой" рассии


да куй с ним, с обесцениванием.

Гражданство какой -нибудь Конги тоже никуя не стОит..

а вот то, что указом президента с 19 года калитка Расеюшки окончательно будет сорвана с петель и сюда из СНГ хлынет уже такой шлак, который накуй не был нужен даже в ранние волны миграции,- вот это действительно очень похоже на искусственное замещение населения Эрэфии.

как то неприятно когда гражданство родной страны стоит в одном ряду с гражданством Конги. но видимо, там нам и место


--------------------
путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#13  афанасий  Воронежская обл. (Сегодня, 12:12)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Факел»
министр спорта не понимает значение легионеров. Пусть откроет любой учебник, там написано.
Легионер нужен для того чтобы команда не варилась в собственном соку, чтобы местные воспитанники смотрели на приезжую звезду (легионер обязательно должен быть на голову сильнее местных - иначе весь смысл в этом пропадает) и тянулись, учились, поднимали свое спортивное мастерство.
А у нас система легионерства занимается тем, что местных воспитанников замещают такого же уровня приезжими легионерами


--------------------
Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
#12  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:07)
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Павелко Лобков
- Не понимаю, в чем проблема.


вся суть российского чинушничества.
кстати, вполне официальная государственная формула.

об увеличении пенсионного возраста
Не понимаю, в чем проблема. Почему столько разговоров о пенсионном возрасте?


о росте тарифов ЖКХ
Не понимаю, в чем проблема. Почему столько разговоров о тарифах ЖКХ ?


О росте цен на топливо
Не понимаю, в чем проблема. Почему столько разговоров о ценах на топливо ?


окуительно устроились

Цитата: Он_вам_не_димон
это одна из мер деградации страны и обесценивания гражданства "великой" рассии


да куй с ним, с обесцениванием.

Гражданство какой -нибудь Конги тоже никуя не стОит..

а вот то, что указом президента с 19 года калитка Расеюшки окончательно будет сорвана с петель и сюда из СНГ хлынет уже такой шлак, который накуй не был нужен даже в ранние волны миграции,- вот это действительно очень похоже на искусственное замещение населения Эрэфии.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#11  студия дускай   (Сегодня, 11:54)
  • 0
  •  (2)

сейчас все решается вахтовым методом - страна опустынивается
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#10  Barmaley   (Сегодня, 11:48)
  • 0
  •  (2)

А зачем нам развивать футбол вообще? Набрать легионеров на постоянной основе на бразильских пляжах и будет результат у чиновников минспорта. А россияне будут держаться и мечтать.Где футбол на госканалах? Ау! Мистер Колобкофф? Чемпионаты Испании и Англии с Италией ,-пожалуйста.Может нам и министра спорта легионера взять?
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#9  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 11:31)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
это одна из мер деградации страны и обесценивания гражданства "великой" рассии


--------------------
путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#8  Apant1   (Сегодня, 11:06)
  • 0
  •  (2)

Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите ( Шурик) Реальный абсурд Цитата о натурализованных: Пользу они приносят гораздо большую, чем многие россияне в десятом поколении. ЧЕГО! Какую в звезду пользу?, кому приносят?, это наша страна и она должна приносить пользу нам!, а не мы должны приносить пользу кучке карликов! Дальше даже разбирать его словесные кульбиты не хочу.
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#7  yuri  спб (Сегодня, 11:03)
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Смотрящий
а поэтому и не волнует, что года через три наша сборная будет выглядеть, как Германия или Франция. Но, не по качеству игры, отнюдь не по этому параметру.

Верно. Нет ничего проще как скопировать на принтере, то что у других скоро превратится в мусорный бачок. Кот гипотетически представил это светлое будущее и мороз прошел по спине, остатки шерсти встали дыбом- Негр пел гимн на чистом русском языке- Славься Россия Великая наша страна, предками данная.. Лучше не придумать.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#6  avnik  море (Сегодня, 10:49)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Зачем тогда нужен лимит? Лимит на легионеров хорошо сыграл, он был вовремя введен. Мы получили дополнительно порядка 40 российских игроков, которые регулярно выходят на поле на ключевые позиции в своих командах.

А на куя вам нужно чтобы они ТАКИЕ выходили? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#5  Смотрящий  Москва (Сегодня, 10:45)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мне как министру самое важное, чтобы хорошо выступали сборные

...а поэтому и не волнует, что года через три наша сборная будет выглядеть, как Германия или Франция. Но, не по качеству игры, отнюдь не по этому параметру.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#4  yuri  спб (Сегодня, 10:26)
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: ArtemZaitcev
Это уже шизофрения. Иди лечись, а то скоро начнешь вылизывать себя.


Шизофрения говорите?- Оглянитесь- а что нет? Эти лоснящиеся задницы высшее разумное начало?- Не смешите эти задницы только готовы отожрать себе побольше карман. Не надо иллюзий, сэр.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#3  JaapStam  JaapStam (Сегодня, 10:25)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Лимит это не средство развития спорта, как и камеры на дорогах не средство безопасности.
Сделай искусственный газон последнего поколения хотя бы в треть поля у каждой школы.
Регистрация: 14.12.2015 [жалоба]
#2  ArtemZaitcev  Санкт-Петербург (Сегодня, 10:24)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
yuri,
Это уже шизофрения. Иди лечись, а то скоро начнешь вылизывать себя.
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 10:16)
  • +2
  •  (4)
online

Почему мы должны делить таких спортсменов по признаку родился в России – не родился в России

Кот выругался. Кто вы и кто мы? Вопрос не праздный. Те кто всю свою жизнь провел в кабинетах и те кто ходит босыми ногами по русской земле- разные.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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