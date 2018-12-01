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Давид Юрченко: это просто издевательство, а не футбол

Вратарь "Енисея" Давид Юрченко прокомментировал решение РПЛ не отменять матч 16-го тура российской Премьер-лиги против "Ахмата".

"Это нельзя назвать футболом. Просто издевательство над игроками и болельщиками. Благодарен им. Мы обязаны победить", — сказал Юрченко в эфире телеканала "Матч Премьер".
Теги: Юрченко Енисей Ахмат
Сегодня, 15:35
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5
(1)
#5  Андрей Гнатов   (Сегодня, 17:01)
  • -3
  •  (3)
online

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ----- http://clc.am/YIfFCw
Регистрация: 1.12.2018 [жалоба]
#4  Kostik   (Сегодня, 16:16)
  • -1
  •  (1)
online

Так можно сказать про 80% матчей рфпл даже летом
Регистрация: 20.03.2008 [жалоба]
#3  ЦОДД  Сибирь (Сегодня, 16:12)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: anonymous
Цитата: ЦОДД
Давид, все в ваших руках сегодня было. Если бы твои коллеги и игроки Ахмата скооперировались совместно, да не вышли на поле, то ничего и ни кому РФС плохо не сделал. Но ты и тебе подобные за свой гонорар по контракту , даже в республике Саха будете играть.

работа есть работа

Нет, все зависит от того какие деньги заплатят за шоу. Для меня так этой игрой всем болельщикам и игрокам вылили за шиворот ушат нечистот. Болельщики проигнорировали сие мероприятие, а игроки ради денег стерпели. Сопли на рукав намотав.
Регистрация: 21.01.2016 [жалоба]
#2  anonymous   (Сегодня, 16:04)
  • +2
  •  (2)

Цитата: ЦОДД
Давид, все в ваших руках сегодня было. Если бы твои коллеги и игроки Ахмата скооперировались совместно, да не вышли на поле, то ничего и ни кому РФС плохо не сделал. Но ты и тебе подобные за свой гонорар по контракту , даже в республике Саха будете играть.

работа есть работа
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#1  ЦОДД  Сибирь (Сегодня, 15:46)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Давид, все в ваших руках сегодня было. Если бы твои коллеги и игроки Ахмата скооперировались совместно, да не вышли на поле, то ничего и ни кому РФС плохо не сделал. Но ты и тебе подобные за свой гонорар по контракту , даже в республике Саха будете играть.
Регистрация: 21.01.2016 [жалоба]
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