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"Краснодар" забил в ворота "Урала" пять мячей в матче молодежных команд

В матче 16-го тура первенства среди молодежных команд премьер-лиги "Краснодар" обыграл "Урал" с крупным счетом.

Молодежное первенство

16 тур

"Краснодар" – "Урал" 5:0

Голы: Парадин, 28, Сергеев, 30, Сабуа, 40, Халназаров, 81, Кутовой, 84

"Краснодар": Латышонок, Парадин (Бочко, 81), Мартынов (Чичба, 21), Исаенко, Куражов (Кутовой, 46), Текучёв (Коломийцев, 68), Сабуа, Сперцян (Мавлянов, 74), Рзаев (Халназаров, 62), Сергеев, Апеков (Котов, 74)

"Урал": Полетаев, Ходжаниязов (Маковский, 61), Бевеев (Тушков, 78), Гейкин, Бадьин, Кириллов, Галимов, Новиков (Горин, 61), Прокопьев (Сысоев, 46), Кротов, Юсупов (Татаринов, 73)

Предупреждения: Кротов, 29, Ходжаниязов, 60, Гейкин, 73
Теги: Краснодар Урал
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