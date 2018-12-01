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Гендиректор "Ахмата": пытались играть. Вернее не замерзнуть

Гендиректор "Ахмата" Ахмед Айдамиров после матча 16-го тура премьер-лиги (1:1) с "Енисеем" выразил надежду, что в будущем игры не будут проводиться в такую погоду.

"Что тут сказать. Пытались играть. Вернее не замерзнуть. Делегат принял такое решение. Что мы могли сделать? В будущем будем просить, чтобы игры не проходили в таких условиях. Сейчас посмотрим на состояние футболистов. В перерыве они говорили, что у них ноги окоченели, замерзли… Оценим их состояние", - цитирует Айдамирова "Спорт-Экспресс".
Теги: Айдамиров Ахмат Енисей
Сегодня, 20:21
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