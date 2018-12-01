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Команды не хотят играть в мороз. Но что делать?
В первый день зимы из-за холодов возникли проблемы: матч в Оренбурге перенесли на другое число, а игру в Красноярске провели, но с большим скандалом. В каких условиях пришлось играть "Енисею" и "Ахмату", а также что можно было бы придумать в ситуации с нашим климатом.
Каждый ноябрь мы возвращаемся к одному и тому же вопросу - как играть матчи российской премьер-лиги. В прошлом сезоне болезненной темой стало проведение встреч на Дальнем Востоке. К "армейцам" из Хабаровска просто не хотели ехать. Юрий Павлович Сёмин несколько пресс-конференций подряд только и говорил, что о морозе и травмах. И был прав.
ЦСКА, сыгравший примерно при такой же температуре, при какой боролись "Ахмат" и "Енисей", лишился двух игроков - Георги Миланова и Алексея Березуцкого. Причём повреждения они получили крайне неприятные.
По итогам сезона СКА вылетел, но его место занял сибирский "Енисей" и уральский "Оренбург". Обе команды должны были проводить домашние матчи на этих выходных.
Игру "Оренбург" - "Крылья Советов" перенесли. Температура на стадионе была -17, а уже при -15 (по регламенту РПЛ) команды имеют право отказаться.
Директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов пояснил "Чемпионату", что иного выхода просто не было:
- При такой погоде невозможно играть. Уже за час до матча показывает минус 18 градусов, а к началу матча уже будет минус 20. Даже я постоял на улице три минуты в теплой куртке и чуть с ума не сошел. А футболистам как-то бегать нужно, дышать. Зачем это нужно, под конец отрезка играть в футбол при минус 20?
А вот в Красноярске решили не отменять футбол, несмотря на упрямое несогласие команды из Грозного (если хотите знать всю предысторию встречи - материал здесь). Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов так вообще довольно жёстко прошёлся по процедуре измерения температуры на стадионе:
– Я просто не понимаю, как можно так мерить температуру? Сначала говорят – 13,9. О, супер, отлично... Чего вы окружили этот термометр, встали возле него, дышите на него? Отойдите от него? Отошли – через пять минут уже 14,6! И все – больше решили не замерять...Это что такое вообще? Тут что бараны, что ли? Или вы самые умные?! Везде по городу минус 16, минус 19. А у вас здесь на поле – минус 13, - зафиксировал слова тренера "Спорт-Экспресс".
Матч закончился вничью. Ни о какой зрелищности, естественно, говорить не приходилось. Игру посетили всего лишь 1859 зрителей, что является худшим показателем в сезоне, если не брать встречи на нейтральных полях (того же "Енисея", кстати). И это - несмотря на бесплатные билеты.
Защитник "Ахмата" Андрей Семёнов так же, как и его тренер, высказался после матча довольно жёстко:
– У меня просто нет слов! Я в такой холод никогда в жизни не играл! Никогда такого еще не испытывал. Очень переживал за своего одноклубника Мохаммади. Думал, у него вообще руки отвалятся... Этот матч просто позорище российского футбола!.. Мы уходили с поля, где было минус 20, и попадали в раздевалку, где плюс 20. Чуть сознание не потеряли. Вот и нюхали нашатырь, - приводит слова футболиста "Спорт-Экспресс".
Ну а после грянувшего скандала спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин рассказал о том, как он видит эту ситуацию, и в очередной раз подтвердил - наши чиновники смотрят на мир как-то по-другому:
– Почему изначально при составлении календаря поставили в Оренбурге игру 1 декабря? А вы знали, какая погода здесь будет, когда назначаясь дата матча? Все обсуждали морозы в Красноярске. Так там встреча "Енисей" – "Ахмат" сегодня состоялась. Правда, условия нефутбольные – минус 14 градусов, но в соответствии с регламентом игру провели. А про Оренбург никто ничего не говорил. Вообще никто не знал, что установится такая погода. Это форс-мажор.
– Обе стороны были согласны, когда матч в холодном регионе ставили на декабрь?
– Календарь составлялся тогда, когда еще тепло везде. Никто не мог сказать, какая погода будет в любом месте, - и вновь мы цитируем "СЭ".
Так какие варианты у российского футбола есть, чтобы не мучить футболистов и болельщиков, которых не загонишь на трибуны в таких условиях даже бесплатным пивом, и не придумывать сомнительные оправдания?
Переход обратно на "весну-осень"
Вариант крайне сомнительный. Во-первых, он решает всего лишь часть проблемы. Игры всё равно придётся проводить в конце ноября и в середине марта. Разница с действующей системой - всего лишь две недели.
Можно сказать, что и это в данной ситуации можно считать победой. Только вот не совсем. В холодных регионах и в середине ноября вполне могут ударить морозы, а матч переносить будет просто некуда. Чемпионат ведь заканчивается в самом начале декабря - так что же делать? Выхода не будет никакого, только играть в футбол, играть при любых условиях.
А это, наверное, не совсем то, чего мы добиваемся.
И здесь же обнаруживается огромное преимущество системы "весна-осень". Лига имеет возможность перенести матчи конца осени - начала зимы на грядущую весну. Места там будет хоть отбавляй: особенно, если учитывать, что клубы из северных городов (Санкт-Петербург исключение, да и крыша там есть) редко выступают в еврокубках.
Играть в манежах
Можно пойти по пути исландского футбола. В этой скандинавской стране, сборная которой громыхнула на Евро 2016, тоже климат не совсем подходящий для футбола. Очень долгий зимний перерыв серьёзно сказывался на игроках: мы все понимаем, насколько сложно расти профессионалам без игровой практики.
Исландия решила вопрос манежами. Это не так дорого, как стадионы, не очень стильно и молодёжно, зато бесконечно практично. Правда, идея манежей навсегда останется пустой фантазией. У нас в стране к ним относятся снисходительно. Мол, большой удар по престижу лиги, многих болельщиков не вместишь, да и картинка по телевизору будет просто ужасной.
То ли дело такая красота, обмороженные ноги и долгий зимний перерыв.
Стадионы с крышами
Казалось, решение идеальное, учитывая тот фактор, что совсем недавно мы обеспечивали стадионами всю страну на долгие годы: готовились к чемпионату мира. Но вот удивительное - из целого ряда арен, построенных в нашей стране за последнее время, с крышей оказался только питерский.
Конечно, пришлось бы заплатить больше (при наших и так бешеных расходах на турнир), но лучше, наверное, сделать один раз и хорошо, чем теперь скандалить, где же играть зимой. Теперь в любом случае мечтать не приходится - при нашей жизни столь грандиозных футбольных застроек наверняка не будет.
Работа с календарём
Это единственное, что лига может сделать быстро и без особых затрат. Но каждый год происходит одна и та же история. Расписание составляется будто обычной программой, которая определяет чередование "домашняя игра - выезд" и лепит всех куда попало. Но выяснять, как же так, уже не модно - Сергей Прядкин давно ответил, что у журналистов и болельщиков постоянно, как ни сделай, какие-то вопросы возникают. Так что и здесь мы вряд ли чего-нибудь добьёмся.
С другой стороны, против таких реформ могут быть и клубы. Например, "Ростов" может не захотеть играть летом пять матчей на выезде, а в ноябре - столько же дома. И это возмущение тоже будет справедливым.
Но бескровных вариантов всё равно нет. И это будет гораздо лучше, чем играть на нейтральных полях, неизвестно для кого.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Найдите сибиряка на фото! pic.twitter.com/3SkMHiJfot— ФК «Енисей» (@FCEnisey) December 1, 2018
Каждый ноябрь мы возвращаемся к одному и тому же вопросу - как играть матчи российской премьер-лиги. В прошлом сезоне болезненной темой стало проведение встреч на Дальнем Востоке. К "армейцам" из Хабаровска просто не хотели ехать. Юрий Павлович Сёмин несколько пресс-конференций подряд только и говорил, что о морозе и травмах. И был прав.
ЦСКА, сыгравший примерно при такой же температуре, при какой боролись "Ахмат" и "Енисей", лишился двух игроков - Георги Миланова и Алексея Березуцкого. Причём повреждения они получили крайне неприятные.
По итогам сезона СКА вылетел, но его место занял сибирский "Енисей" и уральский "Оренбург". Обе команды должны были проводить домашние матчи на этих выходных.
Игру "Оренбург" - "Крылья Советов" перенесли. Температура на стадионе была -17, а уже при -15 (по регламенту РПЛ) команды имеют право отказаться.
Директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов пояснил "Чемпионату", что иного выхода просто не было:
- При такой погоде невозможно играть. Уже за час до матча показывает минус 18 градусов, а к началу матча уже будет минус 20. Даже я постоял на улице три минуты в теплой куртке и чуть с ума не сошел. А футболистам как-то бегать нужно, дышать. Зачем это нужно, под конец отрезка играть в футбол при минус 20?
А вот в Красноярске решили не отменять футбол, несмотря на упрямое несогласие команды из Грозного (если хотите знать всю предысторию встречи - материал здесь). Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов так вообще довольно жёстко прошёлся по процедуре измерения температуры на стадионе:
– Я просто не понимаю, как можно так мерить температуру? Сначала говорят – 13,9. О, супер, отлично... Чего вы окружили этот термометр, встали возле него, дышите на него? Отойдите от него? Отошли – через пять минут уже 14,6! И все – больше решили не замерять...Это что такое вообще? Тут что бараны, что ли? Или вы самые умные?! Везде по городу минус 16, минус 19. А у вас здесь на поле – минус 13, - зафиксировал слова тренера "Спорт-Экспресс".
Матч закончился вничью. Ни о какой зрелищности, естественно, говорить не приходилось. Игру посетили всего лишь 1859 зрителей, что является худшим показателем в сезоне, если не брать встречи на нейтральных полях (того же "Енисея", кстати). И это - несмотря на бесплатные билеты.
Защитник "Ахмата" Андрей Семёнов так же, как и его тренер, высказался после матча довольно жёстко:
– У меня просто нет слов! Я в такой холод никогда в жизни не играл! Никогда такого еще не испытывал. Очень переживал за своего одноклубника Мохаммади. Думал, у него вообще руки отвалятся... Этот матч просто позорище российского футбола!.. Мы уходили с поля, где было минус 20, и попадали в раздевалку, где плюс 20. Чуть сознание не потеряли. Вот и нюхали нашатырь, - приводит слова футболиста "Спорт-Экспресс".
Ну а после грянувшего скандала спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин рассказал о том, как он видит эту ситуацию, и в очередной раз подтвердил - наши чиновники смотрят на мир как-то по-другому:
– Почему изначально при составлении календаря поставили в Оренбурге игру 1 декабря? А вы знали, какая погода здесь будет, когда назначаясь дата матча? Все обсуждали морозы в Красноярске. Так там встреча "Енисей" – "Ахмат" сегодня состоялась. Правда, условия нефутбольные – минус 14 градусов, но в соответствии с регламентом игру провели. А про Оренбург никто ничего не говорил. Вообще никто не знал, что установится такая погода. Это форс-мажор.
– Обе стороны были согласны, когда матч в холодном регионе ставили на декабрь?
– Календарь составлялся тогда, когда еще тепло везде. Никто не мог сказать, какая погода будет в любом месте, - и вновь мы цитируем "СЭ".
Спортдир РПЛ Пышкин называет погодные условия в Оренбурге "форс-мажором". Ок. Открываем ресур, посвященный климату. Предположим, что в городе в начале декабря будет скорее холодно, а не тепло. Смотрим средний минимум: -13.1. Сегодня температура опустилась ниже 15...— Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) December 1, 2018
ФОРСМАЖОР ????? pic.twitter.com/7xxsVZudV7
Так какие варианты у российского футбола есть, чтобы не мучить футболистов и болельщиков, которых не загонишь на трибуны в таких условиях даже бесплатным пивом, и не придумывать сомнительные оправдания?
Переход обратно на "весну-осень"
Вариант крайне сомнительный. Во-первых, он решает всего лишь часть проблемы. Игры всё равно придётся проводить в конце ноября и в середине марта. Разница с действующей системой - всего лишь две недели.
Можно сказать, что и это в данной ситуации можно считать победой. Только вот не совсем. В холодных регионах и в середине ноября вполне могут ударить морозы, а матч переносить будет просто некуда. Чемпионат ведь заканчивается в самом начале декабря - так что же делать? Выхода не будет никакого, только играть в футбол, играть при любых условиях.
А это, наверное, не совсем то, чего мы добиваемся.
И здесь же обнаруживается огромное преимущество системы "весна-осень". Лига имеет возможность перенести матчи конца осени - начала зимы на грядущую весну. Места там будет хоть отбавляй: особенно, если учитывать, что клубы из северных городов (Санкт-Петербург исключение, да и крыша там есть) редко выступают в еврокубках.
Играть в манежах
Можно пойти по пути исландского футбола. В этой скандинавской стране, сборная которой громыхнула на Евро 2016, тоже климат не совсем подходящий для футбола. Очень долгий зимний перерыв серьёзно сказывался на игроках: мы все понимаем, насколько сложно расти профессионалам без игровой практики.
Исландия решила вопрос манежами. Это не так дорого, как стадионы, не очень стильно и молодёжно, зато бесконечно практично. Правда, идея манежей навсегда останется пустой фантазией. У нас в стране к ним относятся снисходительно. Мол, большой удар по престижу лиги, многих болельщиков не вместишь, да и картинка по телевизору будет просто ужасной.
То ли дело такая красота, обмороженные ноги и долгий зимний перерыв.
Sports.ru
Стадионы с крышами
Казалось, решение идеальное, учитывая тот фактор, что совсем недавно мы обеспечивали стадионами всю страну на долгие годы: готовились к чемпионату мира. Но вот удивительное - из целого ряда арен, построенных в нашей стране за последнее время, с крышей оказался только питерский.
Конечно, пришлось бы заплатить больше (при наших и так бешеных расходах на турнир), но лучше, наверное, сделать один раз и хорошо, чем теперь скандалить, где же играть зимой. Теперь в любом случае мечтать не приходится - при нашей жизни столь грандиозных футбольных застроек наверняка не будет.
Работа с календарём
Это единственное, что лига может сделать быстро и без особых затрат. Но каждый год происходит одна и та же история. Расписание составляется будто обычной программой, которая определяет чередование "домашняя игра - выезд" и лепит всех куда попало. Но выяснять, как же так, уже не модно - Сергей Прядкин давно ответил, что у журналистов и болельщиков постоянно, как ни сделай, какие-то вопросы возникают. Так что и здесь мы вряд ли чего-нибудь добьёмся.
С другой стороны, против таких реформ могут быть и клубы. Например, "Ростов" может не захотеть играть летом пять матчей на выезде, а в ноябре - столько же дома. И это возмущение тоже будет справедливым.
Но бескровных вариантов всё равно нет. И это будет гораздо лучше, чем играть на нейтральных полях, неизвестно для кого.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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