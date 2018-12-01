Команды не хотят играть в мороз. Но что делать?

Спортдир РПЛ Пышкин называет погодные условия в Оренбурге "форс-мажором". Ок. Открываем ресур, посвященный климату. Предположим, что в городе в начале декабря будет скорее холодно, а не тепло. Смотрим средний минимум: -13.1. Сегодня температура опустилась ниже 15...

ФОРСМАЖОР ????? pic.twitter.com/7xxsVZudV7