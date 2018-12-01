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Миодраг Божович: нам не нужно рисковать здоровьем игроков

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович прокомментировал отмену матча с "Оренбургом" из-за морозов.

Напомним, игра должна была состояться сегодня в Оренбурге, но была перенесена на другой день из-за сложных погодных условий: градусник у поля показал минус 17 градусов.

"Мы знали, что будет холодно, но прилетели и готовились к игре. Решение о переносе восприняли нормально. Сейчас холодно и будет только хуже. Нам не нужно рисковать здоровьем игроков. У нас и так много травмированных", - цитирует Божовича официальный сайт "Крыльев".
Теги: Божович Крылья Советов
Вчера, 23:36
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#1  xxd   (Вчера, 23:42)
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Болеет за:
ЦСКА
Кстати,кто знает, отпишите..за чей счет команда летала в Оренбург и не играла?
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
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