Новости партнеров

Евгений Кафельников объяснил, почему перевел деньги атаковавшему Глушакова фанату

Олимпийский чемпион, двукратный победитель турниров Большого шлема в одиночном разряде Евгений Кафельников объяснил, почему перечислил деньги фанату московского "Спартака" Мирославу Голунову, выбежавшему на поле во время матча Лиги Европы с венским "Рапидом".

Болельщик московского "Спартака" Мирослав Голунов выбежал на поле во время матча Лиги Европы с венским "Рапидом" (1:2), состоявшегося в четверг. Голунов утверждал, что бежал к капитану "Спартака" Денису Глушакову, чтобы выразить свою позицию, но получил от футболиста удар в грудь. Позже Голунов был арестован на 10 суток, о чем сообщил в своем Instagram. Кафельников перечислил Голунову 10 тысяч рублей, после чего в СМИ началась полемика по поводу поступка олимпийского чемпиона.

"Я ничего этим не хотел добиваться, просто, как обычно это делается в спартаковском сообществе в Twitter: если кому-то нужная какая-то помощь, кто-то клич в Twitter бросает. Один из пользователей спросил, у кого есть желание поддержать парня финансово, потому что какие-то трудности в связи с этой ситуацией у него будут. Таким образом, как говорится, один за всех и все за одного. Потом меня немножко взбесила реакция других спортивных ресурсов, которые преподнесли все это с той стороны, с которой они хотели это видеть.

Меня это задело. Чем больше вы будете писать, тем больше я будут переводить денег парню. Судя по реакции многих, они парню очень необходимы. Я хотел поддержать парня. Это шаг, на который не каждый решится. Наверняка он осознавал, что таким образом, выбежав на поле, он какой-то урон понесет. Понимал, что будут санкции и со стороны клуба. Но сложившаяся ситуация вынудила его на такой поступок. По мне так это заслуживает уважения", - цитирует Кафельникова РИА Новости.
Теги: Глушаков Кафельников
Сегодня, 08:16
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
16
(8)
#16  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 10:47)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: Александр
Правильная позиция и главное у Кафельникова есть позиция в отличии от других.

flushed Какая позиция? Позиция переобуваться в воздухе? То гнобил вместе с Назаровым Карреру,потом пообщавшись с Каррерой стал его верным сторонником,положив на свои принципы. Сейчас поддерживает полоумного дегенерата в резиновых сапогах,выбежавшего во время матча на поле.десятью тысячами рублей. А слабо заплатить штраф за этого урода в 5 тысяч евро,если УЕФА оштрафует клуб?
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#15  zloy   (Сегодня, 10:40)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Барселона»
Цитата: robinzen
Цитата: yuri
Кот улыбнулся , испив глоток мути

надо ж быть по жизни таким зацикленным (до крайнего идиотизма) - на своем "коте"...

это шизофрения, очевидно же
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#14  narvaspy  Narva,Эстляндская губерния России (Сегодня, 10:08)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Похоже, Кафельников - также платит и этому недопорталишке за публикации. Уж, слишком много стало этого отмороженного в последнее время.
Регистрация: 14.03.2009 [жалоба]
#13  александр матасов   (Сегодня, 09:29)
  • +4
  •  (8)

Лучше бы он больше занимался воспитанием дочери.
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
#12  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 09:28)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Трудный он, Вафельников. То Каррера это плохо, то поговорил с ним - это хорошо.
Сейчас дает деньги, а завтра, может обратно потребует.
Понравилась фраза:
Чем больше вы будете писать, тем больше я будут переводить денег парню.

Уже наверное минимум пятнадцать-двадцать околоспортивных и футбольных сайтов написали, где бабки Женя? smirk
PS: здесь как обычно не дописали, Вафельников имел ввиду статьи только на чемпионате.ру.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#11  yuri  спб (Сегодня, 09:22)
  • -1
  •  (3)

Цитата: robinzen
надо ж быть по жизни таким зацикленным (до крайнего идиотизма) - на своем "коте"...

Цитировать необязательно, но рекомендуется Минздравом. Кот держал китайца грустно за гглотку. Ему померещился рай- ан нет кот держал низкорослого крепко. Молча показал лапой вниз- типа чиновника вздернуть?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#10  sparwik53  Виктор (Сегодня, 09:21)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Видать дело идет к тому, что и для Кафеля надо сделать ТАБУ на матчи Спартака, пусть работает в своем "кружке" неадекватов. Поддерживать финансово хулиганов - такая вот мораль у поклонника клуба.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#9  Spartacus1971   (Сегодня, 09:17)
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Хороший поступок,но мне кажется, болела должен был в тот момент,больше думать о клубе Спартак.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#8  dreamcatcher   (Сегодня, 09:09)
  • +2
  •  (4)

Может это вознаграждение? Может Кафельников это и организовал?
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#7  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 09:03)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
Кот улыбнулся , испив глоток мути

надо ж быть по жизни таким зацикленным (до крайнего идиотизма) - на своем "коте"...


--------------------
По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#6  Лето-рыбалка,мяч.  Россия (Сегодня, 09:02)
  • +2
  •  (8)
online

Александр,
Что тут правильного?штрафные санкции за это понесёт клуб от УЕФА.если один за всех и т.д.,то пусть перечислит деньги клубу.
Регистрация: 8.07.2018 [жалоба]
#5  Александр  Тверь (Сегодня, 08:58)
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Правильная позиция и главное у Кафельникова есть позиция в отличии от других.
Регистрация: 24.12.2008 [жалоба]
#4  yuri  спб (Сегодня, 08:56)
  • -4
  •  (6)

А теперь Вафельников представь такую картину:Идёт финал по теннису в Уимблдоне

Кот улыбнулся , испив глоток мути- слава , даже в этом проявленьи. Сверкали вспышки, да потому что. гламур . Шарапова улыбалась с бокалом вредного пития. Матч продожился . Судья на вышке слегка в дугу ослеп.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#3  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 08:48)
  • +3
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
А теперь Вафельников представь такую картину:Идёт финал по теннису в Уимблдоне.Ты один из финалистов и твоя подача.Вдруг вот такой недоумок выбегает на корт и хочет тебе рыло начистить,так ни за что,хотя мне кажется есть за что.Какая будет твоя реакция на это?Подумай об этом.Хотя чтобы думать,надо иметь мозг,а у тебя его наверное теннисным мячом в юности выбило!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#2  nemez  Нижневартовск (Сегодня, 08:43)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Маразм крепчал.
Регистрация: 30.03.2011 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 08:32)
  • -3
  •  (9)

Верно. Кот накатил стакан олимпийскому чемпиону, ракетке мира. Всегда? Спросил кот- Всегда , сэр! Вот. Хорошо. А СМИ такие ***асики, что с ними лучше не говорить никогда. Подоспел Панов в к\б атрибутике, кот спросил кто это? - Это свой проститучный варяг- наливай, кот!


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.