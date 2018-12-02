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Михаил Грушевский: у "Ростова" тяжелейшая команда, Карпин сколотил по-футбольному неприятный коллектив

Михаил Грушевский: у "Ростова" тяжелейшая команда, Карпин сколотил по-футбольному неприятный коллектив Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Ростова" (0:0) в 16-м туре Премьер-Лиги.

- Тяжёлая, боевая, очень вязкая и местами нудноватая игра, где работы было больше, чем красоты футбола, - начал Грушевский. - Сказать, что это было что-то из разряда захватывающего, драматичного, яркого я не могу. Это была тяжёлая футбольная работа, нежели развлечение. В этом матче ЦСКА был ближе к победе, но команда не реализовала пенальти... момент нужно пересматривать, но как мне кажется, Сигурдссона срубили до штрафной площади хозяев поля в эпизоде с назначением 11-метрового. И я не понял почему фоливший футбол не получил жёлтой карточки, однако в целом, главный арбитр матча с назначением пенальти ошибся. Да, исландец упал уже глубоко в штрафной, почти влетел в ворота (улыбается), но сам фол был до штрафной, как мне показалось.

Я не радуюсь тому, что Влашич не забил, но сэйв Песьякова и отсутствие удачи у хорвата при добивании расставило всё по своим местам. Наверное, было бы некрасиво, если бы гол с такого пенальти стал бы решающим, и потом "доброжелатели" ЦСКА говорили о помощи арбитров в сторону "армейцев". Хотя, победа меня бы порадовала.

Вскоре после этого пенальти у Бекао был сумасшедший эпизод, но бразилец не ожидал что мяч вынырнет из борьбы. И, опять же, справедливости ради (хотя и этот эпизод нужно пересматривать в повторе), мне показалось, что Бекао находился в небольшом офсайде.

А так, у "Ростова" тяжелейшая команда, Карпин сколотил по-футбольному неприятный коллектив. Потрясающая дисциплина при игре в обороне, отрабатывал каждый. И хоть ЦСКА упустил самый очевидный шанс в матче, я вынужден признать, что ничья, наверное, отражает ход игры в большей степени, нежели, скажем, победный гол Влашича с сомнительного пенальти.

Мне понравилась игра команды в обороне, особенно после матча Лиги чемпионов с "Викторией" (1:2), в котором мы совершили заметно больше нормы ошибок в защите. Были кое-какие шансы у "Ростова", но голевых я не припомню. Акинфеев вытащил тяжёлый мяч в первом тайме, а так, похожих моментов на те, что были у нас, я и не припомню у хозяев поля. Матч был почти равным, с небольшим, но не принципиальным преимуществом гостей. Хотелось обыграть "Ростов", в том числе чтобы взять реванш за поражение в первом круге в родных стенах, но увы. Нужно признать закономерность итогового результата.
Теги: Грушевский ЦСКА Ростов
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