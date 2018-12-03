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Андрей Семёнов: у нас ровная группа, надеюсь, поборемся с Бельгией за первое место

Защитник сборной России Андрей Семёнов прокомментировал результаты жеребьёвки отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Напомним, сборная России попала в группу I. Соперниками россиян станут команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

"Бельгия в нашей группе — очевидный фаворит, но группа ровная и интересная. Думаю, из группы Россия должна выходить, надеюсь, поборемся с бельгийцами за первое место. Выезд в Шотландию? С ними всегда тяжело, с "Рейнджерс" и "Селтиком" нашим командам приходилось несладко. Шотландцы предлагают атлетичный футбол, с ними будет сложно. С Казахстаном мы играли товарищеские матчи, у них неплохая команда, но нужно их обыгрывать. Что касается Кипра, то, честно говоря, ничего об этой сборной не знаю, а если будет жаркая погода, то она будет для всех одинаковая", - цитирует Семенова "Чемпионат.сом".
Теги: Семенов Сборная России
Сегодня, 00:35
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#2  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 01:14)
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Болеет за:
«Зенит»
Сан-Марино и Бельгия - ровная группа? Да уж...
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#1  Agasphere  Москва (Сегодня, 01:04)
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Сан-Марино - 6 очков, Кипр, Казахстан - по 4 очка, Шотландия - 3, Бельгия -1. Такой вижу улов. Вроде тянет на выход.
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
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