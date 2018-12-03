Новости партнеров

Владимир Левитин: удалив Рассказова, Карасев посутпил правильно

Бывший судья всесоюзной категории Владимир Левитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал работу арбитра Сергея Карасёва в матче 16-го тура Премьер-Лиги "Спартак" - "Локомотив" (2:1).

- Об игре:

Игра получилась интересной, до удаления Рассказов "Спартак" смотрелся довольно солидно. Это дерби, и увиденное на "Открытие Арене" соответствовало статусу матча. Зрители наверняка получили удовольствие от этого матча.

Говоря о Сергее Карасёве, то он очень прилично прибавил и судит очень прилично в последние два-три месяца. Матч "Спартак" - "Локомотив" исключением не стал, во всех серьёзных моментах игры главный тренер принимал правильные решения, проведя встречу в целом авторитетно и целенаправленно. Думаю, все действия Карасёва были правильны.

Сегодня он разобрался во всех моментах которые были: где было нужно зафиксировать фол - без ошибок фиксировал, где было нужно дать продолжить играть - давал играть. Карасёв в дерби не был формалистом, он на очень приличном уровне провёл матч. Я всегда его критиковал, мне не нравилась его работа в играх РПЛ, но в последнее время он судит очень прилично. Молодец! Видимо, сделал какие-то выводы после чемпионата мира-2018, где он неудачно судил. Сейчас он в порядке.

- Об удалении Николая Рассказова и пенальти в ворота "Спартака":

Карасёв всё сделал по букве закона. Была умышленная игра рукой Рассказова, который подставил руку для того, чтобы помешать Фёдору Смолову поразить незащищённые ворота. Арбитр поступил правильно, назначив пенальти, и по международным правилам за действия, которые совершил Рассказов, его нужно было удалять с поля, поскольку это попадает под категорию "фол последней надежды". Прямо говоря, я с этим не согласен, принцип двойного наказания здесь лишний: достаточно назначать в таких случаях пенальти и показывать жёлтую карточку. Но международные правила гласят, что игрок в этой ситуации должен быть удалён с поля, поэтому Карасёв поступил верно.

- О том, является ли Карасёв лучшим арбитром России:

На мой взгляд, не является. Я считаю лучшим арбитром в этом сезоне Безбородова, который более грамотно читает игру, чётко фиксирует нарушения правил и где надо даёт командам играть.

- О судействе в текущем сезоне РПЛ:

В целом, уровень судейства в текущем сезоне значительно ниже, чем был сезоном ранее. За последние 10 лет количество ошибок судей в среднем равнялось 2,5 ошибки за тур, а в этом сезоне - 3 ошибки за тур. Уровень судейства упал ещё ниже, хотя ещё год назад очень многие жаловались на работу арбитров и Департамент судейства и инспектирования.

Rusfootball.info
Теги: Карасев Левитин Спартак Локомотив Рассказов
Сегодня, 08:29
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(2)
#1  avnik  море (Сегодня, 09:56)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
А в какой команде Карась был главным тренером вчера?
Ливитину надо очки надевать перед просмотром. Мяч Рассказову попал в голову... )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.