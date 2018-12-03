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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Лука Джорджевич: Божович пригласил меня в "Арсенал", а затем посадил на лавку ради Дзюбы
Нападающий "Арсенала" Лука Джорджевич рассказал, как во второй половине прошлого сезона он обосновался на скамейке запасных.
"Считаю, что Божович был не прав, когда посадил меня на лавку в прошлом сезоне. Первые 15 матчей я сыграл хорошо, а потом просто перестал выходить в основе. Были очень плохие чувства: не верил, что такое может быть. Всё-таки он сам позвал меня в команду, дал шанс, который я использовал. Просто хочу побыстрее забыть тот период моей карьеры.
Вообще не мог подумать, что с приходом Дзюбы меня посадят на лавку. Понимал, что он будет играть, но был уверен, что у нас будет пара. Готовился к тому, что мы будем играть в два нападающих. Однако все сложилось иначе", — цитирует Джорджевича "Чемпионат"
"Считаю, что Божович был не прав, когда посадил меня на лавку в прошлом сезоне. Первые 15 матчей я сыграл хорошо, а потом просто перестал выходить в основе. Были очень плохие чувства: не верил, что такое может быть. Всё-таки он сам позвал меня в команду, дал шанс, который я использовал. Просто хочу побыстрее забыть тот период моей карьеры.
Вообще не мог подумать, что с приходом Дзюбы меня посадят на лавку. Понимал, что он будет играть, но был уверен, что у нас будет пара. Готовился к тому, что мы будем играть в два нападающих. Однако все сложилось иначе", — цитирует Джорджевича "Чемпионат"
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