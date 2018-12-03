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Лука Джорджевич: Божович пригласил меня в "Арсенал", а затем посадил на лавку ради Дзюбы

Нападающий "Арсенала" Лука Джорджевич рассказал, как во второй половине прошлого сезона он обосновался на скамейке запасных.

"Считаю, что Божович был не прав, когда посадил меня на лавку в прошлом сезоне. Первые 15 матчей я сыграл хорошо, а потом просто перестал выходить в основе. Были очень плохие чувства: не верил, что такое может быть. Всё-таки он сам позвал меня в команду, дал шанс, который я использовал. Просто хочу побыстрее забыть тот период моей карьеры.

Вообще не мог подумать, что с приходом Дзюбы меня посадят на лавку. Понимал, что он будет играть, но был уверен, что у нас будет пара. Готовился к тому, что мы будем играть в два нападающих. Однако все сложилось иначе", — цитирует Джорджевича "Чемпионат"
Теги: Божович Дзюба Джорджевич Арсенал Тула
Сегодня, 13:10
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#3  diego milito 22   (Сегодня, 14:35)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Божович слабый тренер, приглашать его в "Крылья Советов"- ошибочное решение.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#2  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 14:13)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Как же герою нации конкуренцию создавать!)


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#1  Городовой  Россия (Сегодня, 13:12)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Да решение было странное,посадить на лавку напа с 8 голами за первый круг,но Божович всегда любил габаритных игроков.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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