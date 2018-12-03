Станислав Черчесов: Анри рассчитывает на Головина

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о полузащитнике Александре Головине, перешедшем в "Монако", который в данный момент является аутсайдером чемпионата Франции."Сейчас газеты пишут про Головина — куда попал, что делает в аутсайдере. Я там был и могу сказать, что он попал туда, куда надо попасть. Посетил их базу, пообщался с Анри. Когда туда приехал, тренировалось человек 14, и я спросил у тренера: "Это ваш второй состав?" А он мне ответил: "Это все травмированные".Раз Головин туда попал, то должен брать бразды правления. У него была проблема, потому что он был травмированный. Получил сразу травму, потом опять болячка. Поэтому не до конца себя хорошо чувствовал, и это мы с тренером тоже обсуждали. За ту паузу, которая у него была, он восстановился, играет два матча подряд. Жалко, что недавно в перекладину попал, а то уже бы гол был. Думаю, он в хорошие руки попал, и это тот уровень, который должен дать ему возможность реально почувствовать себя легионером, который постоянно играет.У Головина настроение было не самое хорошее из-за травмы. Я специально один день подождал, чтобы с ним пообщаться. После укола, с лангеткой — естественно, он себя некомфортно чувствовал. Приехал в новую команду, а уже две травмы. Насколько я понял Анри, он на Головина рассчитывает, и это реально игрок, который будет системообразующим. Я согласен с мнением, что во Франции Александр будет прогрессировать быстрее, чем если бы он остался в России", — сказал Черчесов в эфире передачи "Все на футбол".