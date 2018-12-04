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Олег Кононов: зимой существенных изменений в составе "Спартака" пока не предвидится

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал о возможных изменениях в составе в зимнее трансферное окно.

"Не думаю, что будут существенные изменения в ближайшее трансферное окно. Возможно, будут один-два перехода. Но на данный момент достаточно игроков, которые могут провести сезон на высоком уровне. Нам просто нужно хорошо поработать с ребятами на сборах.

Ташаев и Роша? Я доверяю любому игроку, смотрю на работу в тренировочном процессе. Роша был травмирован. Он только начал работать, когда мы пришли. Ташаев хорошо работает, я обязательно дам ему шанс. Тот факт, что он мало играл, давит на него психологически. У него все еще идёт процесс адаптации.

Хочется, чтобы игроки проявляли себя на тренировках с самой положительной стороны. Из этого составляется моё мнение о выборе состава и заменах. Они должны доказать это в процессе тренировок и быть лучше на данный момент", - рассказал Кононов в программе "Футбол России".
Теги: Кононов Спартак
Сегодня, 09:27
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(6)
#13  XUMKA  Рядом с МКАД (Сегодня, 11:57)
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Болеет за:
«Химки»
Блин, а я Ташаева даже очень верю.
Молодой, еще порадует .
Главное пусть в себя поверит.
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
#12  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 11:55)
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Болеет за:
«Спартак»
Ромашка его приняла (пока). И Нестор Петрович не станет против них тянуть, чтоб хоть до лета досидеть. И пофиг, что полсостава с седыми яицами. К тому же в стране пенсионный возраст увеличили. Чтобы не выбиваться из тренда надо бы еще контракты продлить с каликами юродивыми.
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#11  MAG554  UdSSR (Сегодня, 11:42)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: афанасий
Вратарь, ЦЗ, Глушаков и Зобнин это 4. Плюс Рассказов?

правый защитник россиянин (Рассказов. Ещенко) вот и 5. Ломовицкий, Ташаев, Игнатов. из этой тройки должен кто то наконец заиграть

Цитата: афанасий
в этом случае все другие игроки будут безальтернативными

да нууу. вратари россияне, под Глушаковым Тимофеев, под Джикией Кутепов. Есть варианты подмен.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#10  афанасий  Воронежская обл. (Сегодня, 11:27)
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Болеет за:
«Факел»
Цитата: MAG554
С переводом Мельгарехо в переднюю линию, Комбаров остался безальтернативный

Уберут Комбарова и в этом случае все другие игроки будут безальтернативными (из-за лимита). Вратарь, ЦЗ, Глушаков и Зобнин это 4. Плюс Рассказов?


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
#9  trent   (Сегодня, 10:57)
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Болеет за:
«Спартак»
ну кто бы сомневался... rage


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Спартак - навсегда!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
#8  Frankenstein   (Сегодня, 10:57)
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Болеет за:
«Спартак»
А много и не нужно изменений, 2-3 игрока, но качественных
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#7  MAG554  UdSSR (Сегодня, 10:44)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Логично пока все. С переводом Мельгарехо в переднюю линию, Комбаров остался безальтернативный, но под него бразильца берут (а скорее вместо него). С весны в основу выйдет Жиго и Зобнин.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#6  Critique   (Сегодня, 10:40)
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Кроме перечисленных левого фланга и центра защиты, было бы хорошо и правого защитника прикупить. Очень часто именно отттуда приходят контратаки: Ещенко/ Петкович проваливается, Кутепов, который на подстраховке падает на ровном месте, Джикия не успевает накрыть. В результате - гол.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#5  kurynin60  г. Курск (Сегодня, 10:32)
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Очень плохая новость.. Усиление нужно в защите, центре поля, на левом фланге. Без покупок Спартак будет барахтаться на 5-6-м месте.. А еще и кубок. Физически Спартак выдыхается, нужна ротация состава, команда не тянет вторые таймы. Хочется спросить у Родионова, Измайлова, что они сделали , чтобы календарь был более благосклонным , а не подряд несколько игр со 2-го дня на 3-й ???
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#4  Ганнибал  Новосибирск (Сегодня, 10:22)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пр Рианчо был багаж Карреры, отчаяние и безнадега...При Кононове появился лучик надежды
Регистрация: 20.10.2008 [жалоба]
#3  Rasmuz   (Сегодня, 10:11)
  • -1
  •  (7)

Новый Спартак будет весной, сейчас работает багаж Карреры и Рианчо, от Кононова только мотивация.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
#2  Denx   (Сегодня, 09:47)
  • -3
  •  (5)

Что и требовалось ожидать концерт с гавном продолжается
Регистрация: 2.11.2017 [жалоба]
#1  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 09:37)
  • +7
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Откуда ему знать об изменениях в составе? Ты же, по философии Федуна, как тренер не должен и не вправе влиять на трансферную политику. У нас в Спартаке проще главного тренера уволить, чем уборщицу на базе. Уменьши масштаб своей личности и прими во внимание, что все здесь определяет Федун, а ты лишь 10%. Причем если Галицкий болел футболом, то для Федуна это всего лишь чемодан без ручки. И бросить жалко и тащить дальше не охота. только бы Тушино достроить, а там я покажу вам футбол.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
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