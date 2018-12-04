Сергей Веденеев: игроки "Зенита" просто не могут настраиваться на слабых соперников

Экс-футболист "Зенита" Сергей Веденеев назвал главную причину поражения команды в Туле."Зенит" хорошо играет против клубов из большой пятерки. Но вот "Анжи", вот "Динамо", вот теперь "Арсенал"...Главная причина поражения в Туле - неумение игроков "Зенита" настраиваться на слабых соперников", - сказал Веденеев.