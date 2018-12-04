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Сергей Веденеев: игроки "Зенита" просто не могут настраиваться на слабых соперников

Экс-футболист "Зенита" Сергей Веденеев назвал главную причину поражения команды в Туле.

"Зенит" хорошо играет против клубов из большой пятерки. Но вот "Анжи", вот "Динамо", вот теперь "Арсенал"...

Главная причина поражения в Туле - неумение игроков "Зенита" настраиваться на слабых соперников", - сказал Веденеев.

Спорт уик-энд
Теги: Зенит Арсенал Тула Веденеев
Сегодня, 11:16
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#4  Gor68  г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 11:46)
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Болеет за:
ЦСКА
А как насчёт того, что "Зенит" был совсем недавно уничтожен прямым конкурентом в Москве? wink
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#3  Aleksandr Aleksandr   (Сегодня, 11:43)
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Болеет за:
«Зенит»
Деньги эти миллионеры получат с полна!Так зачем им напрягаться и стараться?Это тупые болельщики что то хотят,но как сказал Аршавин "это их проблемы"!
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 11:40)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да? Это ты про Арсенал?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 11:28)
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Зато на Зенит не нужно настраиваться. Победить большой клуб розовая мечта аутсайдеров. А потом хоть потоп, хоть трава не расти. Зенит пока еще не превратился в великий , пока нет. Чтобы сметать с своего пути сорняки нужно еще времени.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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