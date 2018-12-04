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Источник: футболист "Локомотива" Ломакин скончался от переохлаждения

"Интерфаксу" стала известна предварительная причина смерти игрока молодежной команды "Локомотива" Алексея Ломакина.

"Выводы первичных экспертиз показывают, что Ломакин скончался от переохлаждения",- рассказал осведомленный источник.

Напомним, 18-летний хавбек был обнаружен мертвым на берегу реки в понедельник, 3 декабря.
Теги: Локомотив Ломакин
Сегодня, 12:18
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#4  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 13:39)
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Болеет за:
«Локомотив»
Он до этого выпивал, т.ч. ничего необычного. Вырубился и замерз.
Жалко парня, но в этом его большая вина, и дружков-собутыльников тоже.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#3  CSKA085  Москва (Сегодня, 13:03)
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online
Болеет за:
ЦСКА
жаль парня,18 лет,все по-молодости фигней занимались...
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 12:48)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
А причинно-следственные связи отрабатываются?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  XUMKA  Рядом с МКАД (Сегодня, 12:47)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Химки»
И что это объясняет ?
Что произошло то ?
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
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