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Евгений Ловчев: "Зенит" в Туле выглядел каким-то замерзшим

Ветеран "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал поражение "Зенита" в гостевом матче против "Арсенала" (2:4).

"Я уже давно в футболе, и мне доводилось завершать сезон по снегу, но таких упорных матчей, как в последнее время, по такому холоду я не помню. "Зенит" хоть и из Северной столицы, выглядел каким-то замерзшим. А туляки, напротив, были очень быстрыми и заряженными на игру. Горячими, я бы сказал", - приводит слова Ловчева Советский спорт.
Теги: Зенит Арсенал Тула Ловчев
Сегодня, 12:52
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(2)
#2  Freddy   (Сегодня, 13:16)
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просто крышу не успели закрыть,чтобы тепличный зенит не замёрз))
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#1  Серж1  Питер (Сегодня, 13:05)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
я наверное огорчу всех. это не Тульские пряники выиграли,это Зенит проиграл. точнее он просто не играл вчера
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
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