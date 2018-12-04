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Михаил Левашов: сказал Дзюбе: "Вы еще свое возьмете, по-братски"

Голкипер "Арсенала" Михаил Левашов поделился мнением о победе над "Зенитом" (4:2).

"Соперник давал нам разыгрывать мяч, а потом мы начинали прессинговать. Раскусили их план, поняли фишку. Стали играть хладнокровнее, не боялись менять вектор атак, разворачивать действия с фланга на фланг. Даже я был задействован в этом развороте. Дзюба, конечно, нагнетал, играл в своем стиле. Он всегда классный , молодец. К нему какие вопросы?

По ходу игры парой фраз перекинулись с Артемом. Сказал ему: "Дзюба, вы свое еще возьмете, по-братски", – сказал Левашов.

"СЭ"
Теги: Дзюба Левашов Арсенал Тула Зенит
Сегодня, 12:57
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#3  Freddy   (Сегодня, 14:06)
  • -2
  •  (2)

возьмут,возьмут,можешь даже не сомневаться))
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#2  Svetliykenig   Калининград (Сегодня, 13:41)
  • -3
  •  (3)

Какие голубые намеки
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
#1  Калина   (Сегодня, 13:10)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
в следующем сезоне
Регистрация: 2.12.2016 [жалоба]
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